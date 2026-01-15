Google teste le retour de ce geste qui nous manquait pour désactiver l’alarme sur Android

Une mise à jour discrète de l’application Horloge pourrait bientôt ravir de nombreux utilisateurs Android. Un changement attendu depuis des mois est en test. Google envisagerait de réintégrer une option familière, abandonnée récemment.

Depuis plusieurs mois, Google modernise discrètement l’interface de ses applications avec Android 16. Ce changement passe par l’adoption du design Material 3 Expressive, plus visuel et coloré. Des applis comme Gboard ou Paramètres ont déjà été transformées, parfois au détriment de la praticité. Dans cette logique, l’application Horloge a elle aussi évolué, avec de nouveaux boutons, des polices plus lisibles et un affichage repensé. Mais cette refonte a aussi fait disparaître une fonction que beaucoup regrettaient.

En 2025, Google avait remplacé le geste de glissement pour arrêter ou reporter une alarme par de simples boutons à l’écran. Un changement qui a dérouté de nombreux utilisateurs, habitués à balayer pour faire taire leur réveil. Désormais, ce geste pourrait faire son retour. Dans la dernière version en test de l’application Horloge, Google envisagerait de proposer un choix entre les boutons classiques ou le glissement latéral, comme autrefois.

L’analyse du code de l’application Horloge révèle le retour du glissement pour couper l’alarme

C’est le site Android Authority qui a repéré cette nouveauté après avoir analysé le code de la version 8.5 de Google Horloge. D’après leur étude, une nouvelle option devrait apparaître dans les paramètres. Elle permettrait à l’utilisateur de choisir comment interagir avec l’alarme, soit en appuyant sur un bouton, soit en glissant le doigt.

Ce geste était très apprécié pour sa simplicité. Supprimé lors du passage à Material 3, il pourrait donc revenir sous une forme améliorée. Pour l’instant, cette fonctionnalité est encore cachée, mais sa présence dans le code indique qu’un déploiement est en préparation.

Ce changement va dans le sens d’une personnalisation plus poussée sur Android 16. Google semble vouloir offrir davantage de flexibilité face aux retours parfois critiques sur les choix de design récents. Le retour du geste dans l’application Horloge pourrait être le premier d’une série d’ajustements. D’autres petits détails, comme une nouvelle jauge de volume pour les alarmes, ont aussi été repérés. Ces évolutions montrent qu’Android continue de chercher l’équilibre entre esthétique et fonctionnalité.