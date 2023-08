Google supprime plus d’un milliard de liens vers des sites illégaux, les prix de Spotify et Deezer vont augmenter, c’est le récap

Google supprime plus d'un milliard de liens vers des sites illégaux, les prix de Spotify et de Deezer vont augmenter à cause de la taxe sur le streaming musical, des images du port USB-C sur l'iPhone 15 font surface, c'est le récap des actualités du mardi 8 août 2023.

Quoi de neuf dans l'univers Android et du High-Tech sur Phonandroid ce mardi 8 août 2023 ? Tout d'abord, nous avons évoqué dans nos colonnes cette amélioration bienvenue du service de jeu en streaming de PlayStation. En effet, les abonnés au PS Plus Premium pourront bientôt streamer des jeux depuis le cloud en 4K sur leur PS5. Jusqu'alors, la définition était limitée à du 1080p.

Dans un autre domaine, nous avons également abordé ce changement important dans l'industrie automobile. Alors que le Japon est resté le premier exportateur de voitures dans le monde durant des années, l'archipel nippon s'est fait voler la couronne par ses voisins chinois. Pékin doit principalement sa montée sur le trône grâce à l'explosion du marché de l'électrique un peu partout autour du globe.

Ce mardi, Facebook Messenger était également sur le devant de la scène. Pour cause, Meta a fait une annonce surprenante. A partir du 28 septembre 2023, il ne sera plus possible d'envoyer ou de recevoir des SMS sur l'application Android et iOS de Messenger. La fin d'une époque pour cette fonctionnalité déployée en 2016. Mais sans plus attendre, voyons ensemble les trois actualités à retenir impérativement de ce mardi 8 août 2023.

Google supprime un milliard de liens vers des sites illégaux

C'est un véritable coup de massue que vient de porter Google aux pirates du monde entier. En effet, la firme de Mountain View a annoncé la suppression de plus d'un milliard de liens vers des sites illégaux en seulement 9 mois. Un record absolu que Google compte dépasser, la firme assurant que la cadence va s'accélérer dans les semaines à venir.

En dévoilant la taxe du gouvernement sur le streaming musical, le gouvernement avait certifié que les plateformes de streaming n'augmenteraient pas leur prix. Visiblement, les services ne le voient pas du même oeil. En effet, des représentants de Spotify et Deezer ont d'ores et déjà fait savoir que les prix allaient grimper, pour compenser les coûts de cette taxe.

Le port USB-C est bien présent sur l'iPhone 15, la preuve en images