Cette IA va révolutionner la vision nocturne de nos appareils

Des chercheurs de l'université américaine de Perdue ont développé une IA qui pourrait bien enterrer les technologies actuelles de vision nocturne. Baptisée HADAR, cet outil s'appuie sur la détection thermique, l'imagerie infrarouge et l'IA pour améliorer drastiquement la visibilité de nuit.

Depuis le lancement de ChatGPT en fin d'année 2022, l'intelligence artificielle est sur toutes les lèvres. Il s'agit à n'en pas douter de la nouvelle révolution technologique, après Internet. Aujourd'hui, les universités ont d'ores et déjà commencé à former leurs étudiants pour apprendre à utiliser les différentes IA disponibles sur le marché.

Pendant que les nouvelles générations apprennent à se familiariser avec ces outils, des chercheurs expérimentent pour créer des technologies inédites boostées par l'IA. C'est notamment le cas des experts de l'université américaine de Perdue. En effet, ils viennent de présenter leur travail sur une nouvelle IA capable d'améliorer drastiquement les performances de l'imagerie thermique et infrarouge.

Voir de nuit comme en plein jour, voilà la promesse de cette IA

Le but ? Permettre à nos appareils de voir de nuit comme en plein jour. Nommée HADAR pour Heat Assisted Detection and Ranging, cette technologie associe la détection thermique, l'imagerie infrarouge et le machine learning (l'apprentissage automatique). D'après les chercheurs, cette IA peut détecter les objets et déterminer leur distance avec une précision dix fois supérieures à celle offerte par les technologies de vision nocturne actuelles.

“Hadar récupère de manière saisissante la texture du signal thermique et démêle avec précision la température, l'émission et la texture, ou TeX, de tous les objets d'une scène. Il voit la texture et la profondeur dans l'obscurité comme s'il faisait jour et perçoit également les attributs physiques au-delà de l'imagerie visible RVB (rouge, vert et bleu) ou de la détection thermique conventionnelle. Il est surprenant de constater qu'il est possible de voir dans l'obscurité totale comme en plein jour”, résume Fanglin Bao, l'un des chercheurs du projet.

Comme vous pouvez l'imaginer, les applications possibles de cette technologie sont infinies et pourraient concerner de nombreux domaines : la défense bien entendu (le projet est financé directement par la DARPA, l'agence américaine en charge de la R&D de technologies pour un usage militaire), sans oublier les transports comme l'automobile (les voitures autonomes notamment), la robotique, l'agriculture, la santé ou encore l‘exploration des fonds marins par exemple.

Pour l'instant, les chercheurs ne peuvent pas encore miniaturiser le prototype pour l'intégrer dans divers produits, sans parler de son coût exorbitant. Par ailleurs, sa vitesse d'exécution laisse encore à désirer, puisqu'il lui faut une seconde pour créer une image. Dans le cas d'une utilisation dans une voiture autonome, il faudrait qu'il produise au minimum 30 images par secondes pour être réellement efficace.

Source : Université de Perdue