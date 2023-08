Spotify, Deezer : malgré les promesses du gouvernement, les prix vont bien augmenter pour les utilisateurs

Lorsque le projet de la taxe sur le streaming musical a été rendu public, l’exécutif s’était empressé de rassurer les consommateurs en précisant que celle-ci ne sera pas répercutée sur leur portefeuille. Mais les plateformes de streaming semblent penser l’inverse. Spotify a déjà augmenté ses prix, tandis que Deezer explique qu’elle ne pourra pas se permettre de payer par elle-même.

Depuis quelques mois, un sujet brûlant bouscule le monde très fermé du streaming musical : la taxe annoncée sur le gouvernement, censée financer la création française à travers le Centre National de la Musique (CNM). En apparence pourtant, pas de quoi déranger le consommateur, l’exécutif ayant pris soin de préciser que cette taxe ne se ressentirait par sur ses abonnements. Ça, c’est pour la théorie.

En pratique, tout porte à croire que cette promesse ne sera pas tenue. Stéphane Rougeot, directeur adjoint de Deezer, est formel : son service n’aura pas les reins assez solides pour payer de lui-même la taxe. Sur le plateau de BFMTV, celui-ci n’hésite pas à qualifier le projet de « taxe anti-Deezer ». Il faut dire que la pilule est dure à avaler pour le service, dont 60 % du chiffre d’affaires est réalisé en France, contre 3 % en moyenne pour la concurrence.

La taxe streaming va faire augmenter les prix, c’est inévitable

Pour rappel, cette taxe vise à récupérer 1,75 % du chiffre d’affaires des services de streaming musical. « À un moment où les enjeux de souveraineté, que ce soit la souveraineté numérique ou culturelle, sont des enjeux assez forts, Deezer, [qui est] une plateforme française, se retrouverait beaucoup plus frappée et beaucoup moins compétitive », explique Stéphane Rougeot.

Le sous-texte est on ne peut plus clair : Deezer sera contraint d’augmenter ses prix pour s’acquitter de la taxe. Et si le reste des acteurs du marché ne se sont pas encore prononcés sur le sujet, il n’y a qu’à voir l’évolution du secteur sur les derniers mois pour comprendre que l’augmentation est inévitable. Apple Music a été le premier à dégainer, suivi récemment par Spotify et YouTube Music. Tous ont annoncé une hausse de leur tarif.

Que cette augmentation soit en lien avec la taxe streaming ou non, le résultat est le même : c’est le consommateur qui trinque. La mesure, quant à elle, devrait entrer en vigueur d’ici le 30 septembre prochain.

Source : BFMTV