Facebook Messenger : envoyer et recevoir des SMS, c’est terminé à la rentrée

Avis à ceux qui utilisent Facebook Messenger comme appli de messagerie par défaut, à partir du 28 septembre 2023, Messenger ne pourra plus recevoir ou envoyer de textos. La fin d'une époque.

Depuis 2016, les utilisateurs peuvent faire de Messenger leur application de messagerie par défaut. En d'autres termes, on peut recevoir et envoyer des SMS depuis l'appli de Facebook, ou plutôt Meta désormais. Si depuis, cette fonctionnalité est devenue incontournable, son arrivée avait fait grincer quelques dents à l'époque, et notamment celles de Google.

Pour la firme de Mountain View, cette option SMS contrevenait aux règles du Play Store, dans le sens où l'utilisateur pouvait sans le vouloir désactiver son appli SMS au profit de Messenger. Finalement, les tensions entre les deux compagnies se sont apaisées et la fonctionnalité est restée.

Les SMS sur Messenger, c'est terminé

Toutefois, Meta a une mauvaise nouvelle à annoncer à tous ceux qui utilisent Messenger comme appli de messagerie par défaut. En effet, le réseau social vient de confirmer sur ses pages d'aide que les textos ne seront plus disponibles sur Messenger à compter du 28 septembre 2023.

“Si vous utilisez Messenger comme application de messagerie par défaut pour les textos sur votre appareil Android, veuillez noter que vous ne pourrez plus utiliser Messenger pour envoyer des textos et recevoir ceux envoyés par votre réseau mobile après la mise à jour de l'application à partir du 28 septembre 2023″, écrit l'entreprise.

Bien entendu, vous pourrez toujours recevoir et envoyer vos SMS via votre réseau mobile et depuis votre nouvelle application de messagerie par défaut. Notez que si vous ne choisissez pas d'appli par défaut, vos textos seront automatiquement déplacés dans l'appli de messagerie par défaut de votre smartphone, comme Android Messages par exemple.

Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une annonce plutôt surprenante de la part de Meta. D'autant que la compagnie n'a apporté aucune justification. Nous reste donc à émettre quelques hypothèses. Tout d'abord, il faut rappeler que Messenger n'est pas compatible avec les derniers standards de messagerie, comme le RCS, contrairement à certains concurrents comme Google Messages et Samsung Messages.

On peut supposer que Messenger n'est plus vraiment compétitif sur le marché des messageries SMS, d'autant qu'elle doit se frotter à un autre concurrent de taille en interne : un certain WhatsApp, qui avec ses deux milliards d'utilisateurs à travers le monde, ne cesse de se doter de nouvelles fonctionnalités.

Source : Meta