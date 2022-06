Google se moque d’Apple qui ne propose toujours pas les messages RCS

Comme c’est souvent le cas, la nouvelle chanson de Drake « Texts Go Green » est devenue populaire très rapidement, et Google a profité de ce succès pour rappeler à Apple qu’elle n’avait toujours pas adopté le protocole RCS sur ses iPhone.

Dans une vidéo publiée dans un tweet via le compte Twitter officiel d'Android, Google a de nouveau nargué Apple à travers la chanson « Texts Go Green » (les messages deviennent verts) de Drake. Cette titre, de l'album « Honestly, Nevermind » que l'artiste vient de sortir, fait directement référence à un des plus gros problèmes des iPhone.

En effet, la chanson du chanteur américain rappelle que lorsque vous recevez un message sur un iPhone, si celui-ci apparaît dans une bulle bleue, cela signifie qu’il a été envoyé depuis un autre iPhone depuis iMessage. Cependant, s’il apparaît dans une bulle verte, celui-ci utilise le protocole SMS, moins fiable, et provient probablement d’un smartphone Android, ou d’un utilisateur qui a été bloqué sur iMessage.

Google rappelle qu’Apple tarde toujours à adopter les RCS

Avec son tweet, Google souligne le refus d'Apple de déployer le protocole RCS sur les iPhone. Qualifiant la chanson de « véritable banger », Google affirme que le « phénomène » des bulles de texte vertes est « assez rude », tant pour les utilisateurs de smartphones Android que pour tous ceux qui sont bloqués.

Le problème, c’est que certains internautes voient souvent d’un très mauvais œil ces bulles vertes, et certains vont même jusqu’à harceler leurs amis pour qu’ils achètent un iPhone. On rappelle également qu’en refusant d’adopter le nouveau protocole RCS, Apple met volontairement en danger ses utilisateurs. Lorsque des utilisateurs d’iPhone et d’Android communiquent via le protocole SMS, les messages ne sont pas chiffrés de bout en bout, contrairement au protocole RCS.

« Si seulement une équipe d'ingénieurs super talentueux chez Apple pouvait régler ce problème », ajoute l'entreprise dans la vidéo. « Parce que c'est un problème que seul Apple peut résoudre. Ils ont juste à adopter le RCS, en fait ». Ce n’est pas la première fois que Google exige qu’Apple remplace les SMS par le RCS et arrête d’imposer iMessage, mais nous ne sommes pas sûrs que cette nouvelle provocation va faire changer d’avis le géant américain.