Google Password Manager se dote enfin d’un raccourci sur Android

Bonne nouvelle, les utilisateurs de smartphone et de tablette Android peuvent désormais placer un raccourci vers Google Password Manager directement sur l'écran d'accueil de leur appareil.

Après avoir amélioré l'accessibilité sur Android avec plusieurs nouveautés bienvenues et facilité le partage de fichiers, Google vient d'annoncer l'arrivée d'un raccourci fort utile. En effet, les utilisateurs de smartphone et de tablette Android peuvent désormais placer un raccourci vers Google Password Manager directement sur l'écran d'accueil de leur appareil.

Comme vous le savez peut-être, Google Password Manager est capable de générer des mots de passe uniques pour chacun de vos comptes, de vérifier leur intégrité et de les stocker pour vous. Un service particulièrement pratique, d'autant qu'il est recommandé d'adopter le réflexe suivant : un mot de passe par compte, pour plus de sécurité.

Néanmoins, il était difficile d'accéder au service facilement sur Android. Jusqu'alors, la méthode la plus simple était de passer par Google Assistant ou bien directement depuis les paramètres de votre appareil Android, depuis l'onglet Vie Privée.

A lire également : Google Assistant pourra prochainement mieux reconnaitre votre voix

Enfin un raccourci vers le gestionnaire de mots de passe Google sur Android

Or et depuis une mise à jour des services Google Play, il existe désormais un moyen bien plus simple d'accéder au gestionnaire de mots de passe de Google sur Android. Tout d'abord, assurez-vous que les services Google Play sont à jour sur votre téléphone (vous devez disposer de la version 22.18 ou plus récente). Ensuite, suivez la procédure suivante :

Rendez-vous dans les Paramètres de votre smartphone ou tablette Android Allez maintenant dans l'onglet Vie Privée Cliquez sur Options Avancées (qui comprend certaines options comme Saisie automatique de Google Historique, etc.) Direction Saisie Automatique de Google < Mots de passe Une fois dans le menu du Gestionnaire de mots de passe, cliquez sur l'engrenage situé en haut à droite Faites défiler l'écran pour découvrir l'option “Add Shortcut to your Home Screen” ou Ajouter un raccourci à votre écran d'accueil (l'option n'a pas encore été traduite en français dans le menu) Et voilà, vous devriez pouvoir accéder à Google Password Manager directement depuis votre écran d'accueil

De cette manière, vous évitez de devoir effectuer toutes ces manipulations pour accéder au service de Google.