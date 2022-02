Google reporterait le lancement du Pixel pliable à fin 2022

Le Pixel Notepad, le smartphone pliable de Google autrefois surnommé le Pixel Fold, n'arriverait pas avant la fin de l'année sur le marché. D'après un informateur réputé, la production des écrans pliants ne débuterait en effet pas avant l'été.

Le premier smartphone pliable de Google, autrefois évoqué sous le nom de Pixel Fold, a été attendu pendant tout le second semestre de l'année dernière. De nombreuses fuites et de multiples indices dans le code d'Android ont laissé penser que Google allait finalement se lancer sur le marché des téléphones avec un écran pliant. Il n'en fût finalement rien.

Début 2022, une nouvelle série de fuites est venue évoquer le projet. D'après les dernières informations apparues, le Pixel Fold s'intitulerait finalement Pixel Notepad. En miroir du Galaxy Z Fold 3 de Samsung, il s'agirait d'un téléphone convertible en mini tablette. Il se murmurait récemment que le lancement de ce Pixel Notepad serait imminent.

Le Pixel pliable serait présenté fin d'année

Selon Ross Young, le PDG du cabinet d’analyse Display Supply Chain Consultants et informateur réputé du milieu, Google n'aurait pas l'intention d'annoncer son smartphone pliable avant la fin de l'année 2022. “Il est de retour! Il semble que le Pixel pliable de Google débutera par la production d'écrans au troisième trimestre 2022 et sera lancé au quatrième trimestre de l'année”, avance Ross Young, dont les informations sont généralement fiables.

Concrètement, la production de l'écran pliable, et de l'éventuel écran secondaire, devrait débuter entre le mois de juillet et de septembre 2022. Pour mémoire, c'est Samsung qui est chargé de produire les dalles tactiles pliables qui seront utilisées par Google. La firme produirait un écran en verre ultra fin Ultra Fin Glass (UTG) similaire à celui utilisé sur ses propres téléphones. Développée en partenariat avec l’entreprise DOWOO Insys, cet écran ne mesure que 30 micromètres (soit un millionième de mètre) contre 100 micromètres pour un film en verre trempé traditionnel.

Google lancerait ensuite le Pixel Notepad entre octobre et décembre 2022. On peut s'attendre à un lancement autour d'octobre. C'est généralement au début de l'automne que le géant de Mountain View présente ses nouveaux Pixel. L'an dernier, Google avait d'ailleurs dévoilé les Pixel 6 et Pixel 6 Pro le 19 octobre 2021. La perspective d'une présentation estivale, lors de la conférence annuelle Google I/O, s'éloigne de plus en plus. On vous en dit plus dès que possible sur le pliable de la marque.