Pixel Fold : Samsung va fournir des écrans pliables à Google

Le Pixel Fold, le premier smartphone pliable de Google, se précise. D'après une nouvelle fuite en provenance de Corée du Sud, Google s'est tourné vers Samsung pour obtenir les écrans OLED pliables destinés à recouvrir son terminal.

Comme la plupart des constructeurs de téléphones, Google planche depuis plusieurs années sur un smartphone construit autour d'un écran pliable. Evoqué sous l'appellation “Pixel Fold” par les nombreuses fuites et rumeurs, le smartphone a finalement été confirmé par un document interne de Google l'été dernier. La fuite laisse aussi entendre que Google a l'intention d'annoncer son premier smartphone pliable avant la fin de l'année 2021.

Plus récemment, un article d'ETNews, un média sud-coréen, est venu apporter de plus amples informations sur le projet de téléphone pliable de Google. Citant des sources proches de l'industrie, le média affirme que Google s'est tourné vers Samsung pour l'écran pliable de son Pixel Fold.

Un écran ultra fin façon Galaxy Z Fold 2/ Z Flip pour le Pixel Fold

Le géant sud-coréen, actuel leader du marché des smartphones pliables, fournirait un écran en verre ultra fin Ultra Fin Glass (UTG) aux équipes de Google. Conçue en partenariat avec l’entreprise sud-coréenne DOWOO Insys, cette dalle tactile en verre ne mesure que 30 micromètres (soit un millionième de mètre) contre 100 micromètres pour une protection en verre trempé classique. Samsung utilise déjà cette technologie d'écran sur le Galaxy Z Flip et le Galaxy Z Fold 2 en lieu et place de l'alliage de polymère du premier Galaxy Fold.

Ce n'est pas la première fois qu'une rumeur évoque un rapprochement entre Samsung et Google sur le terrain des écrans pliables. En février dernier, un rapport de The Elec assurait déjà que le géant sud-coréen ambitionnait de proposer ses dalles OLED pliables à une kyrielle de concurrents, dont Google, Xiaomi et Oppo. Google aurait d'ores et déjà commandé des écrans de 7,6 pouces OLED pliables aux lignes de productions de Samsung Display, confirmant ainsi la fenêtre de lancement du Pixel Fold.

Notez aussi que Google et Samsung travaillent déjà ensemble sur le futur SoC Whitechapel qui alimentera les Pixel 6. On vous en dit plus dès que possible sur le premier smartphone pliable de Google. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part de vos attentes sur le sujets dans les commentaires.

Source : ETNews