Google promet d’améliorer les performances des Pixel 10, vraiment ?

Un porte-parole de Google assure les détenteurs de Pixel 10 que des mises à jour régulières vont améliorer les performances des smartphones. Mais il reste encore pas mal d'inconnues.

Les Pixel 10 de Google sont des smartphones puissants. On peut leur reprocher plusieurs choses comme une charge pas si rapide que ça ou l'absence de technologie LTPO pour les écrans, mais pas d'être à la traîne concernant les performances pures. Cela ne veut pas dire que tout est parfait à ce niveau. Les détenteurs d'un Pixel 10 ont pu constater que le jeu Genshin Impact est quasiment injouable dessus par exemple. Un comble pour un titre sorti en 2020.

Il est facile d'identifier la coupable : la puce graphique (GPU) des Pixel 10. Son nom complet est Imagination PowerVR DXT-48-1536. Le problème ne vient pas intrinsèquement du composant, mais plutôt de son pilote, obsolète depuis plusieurs mois. À mesure que le temps passe, les utilisateurs commencent à craindre que Google jette l'éponge et ne fasse rien pour remédier à la situation. Apparemment, il n'en est rien.

Les Pixel 10 deviendront plus performants au fil des mises à jour, Google l'assure

“Nous continuons d'améliorer la qualité des pilotes grâce à nos mises à jour système mensuelles et trimestrielles. Par exemple, les derniers correctifs de septembre et octobre incluaient des améliorations de pilotes. Nous prévoyons d'autres mises à jour des pilotes GPU pour les prochaines versions“, explique ainsi un porte-parole de Google à nos confrères d'Android Authority. Nous comprenons donc qu'il y aura des mises à jour pour la puce graphique des Pixel 10, mais lesquelles exactement ?

Google ne le précise pas, et il est possible que nous ayons droit à des correctifs mineurs sans impact réel sur les performances des smartphones. Ce serait cependant étonnant dans la mesure où Imagination a sorti un nouveau driver pour le GPU des Pixel 10, même s'il n'est pas encore déployé. Il est probable que la firme de Mountain View attende la prochaine mise à jour Pixel Drop de décembre pour le faire.