Cette simple mise à jour transforme les Pixel 10 en cauchemar, ne l’installez pas tout de suite !

Les derniers smartphones de Google connaissent un démarrage difficile. Après une récente mise à jour, plusieurs utilisateurs remarquent un comportement étrange de leur appareil. Ce problème inattendu inquiète déjà les nouveaux propriétaires du Pixel 10.

Les mises à jour logicielles sont censées améliorer la stabilité d’un smartphone, corriger les erreurs passées et renforcer la sécurité. Pourtant, il arrive que ces correctifs apportent eux-mêmes de nouveaux dysfonctionnements. Ces blocages soudains surprennent d’autant plus que les Pixel 10 viennent tout juste d’être lancés et devaient représenter la vitrine du savoir-faire de Google en matière de stabilité et d’intelligence artificielle intégrée.

Selon le site spécialisé Android Authority, la mise à jour d’octobre déployée par Google provoque des plantes aléatoires d’applications sur de nombreux Pixel 10. Les plaintes se multiplient sur Reddit, où des propriétaires du Pixel 10 Pro expliquent que leurs applis se ferment sans raison ou se bloquent dès leur ouverture. Dans certains cas, même les redémarrages répétés ne changent rien. Le problème semble assez répandu, et il toucherait aussi le Pixel 10 Pro XL, plus haut de gamme. Certains utilisateurs évoquent aussi des lenteurs inhabituelles, des écrans figés et des redémarrages forcés à répétition. Pour beaucoup, le téléphone devient difficile à utiliser, même pour des tâches simples comme envoyer un message ou consulter ses notifications.

Un bug logiciel fait planter les applications sur les Pixel 10 après la mise à jour d’octobre

Certains utilisateurs disent avoir trouvé une solution provisoire, consistant à désinstaller les mises à jour de Google Play Services et du Play Store. Cette manipulation semble rétablir la stabilité, mais elle n’est pas sans risque. En effet, supprimer ces composants peut désactiver temporairement certaines fonctions clés du téléphone, comme la synchronisation ou la connexion aux comptes Google. D’autres utilisateurs affirment que la méthode ne fonctionne pas chez eux, ce qui laisse penser que le problème pourrait venir d’une incompatibilité entre les versions récentes d’Android et des services Google.

Pour l’instant, Google n’a publié aucune explication ni correctif officiel. L’entreprise devrait toutefois intervenir rapidement, car le nombre de signalements augmente chaque jour. En attendant, il est recommandé aux utilisateurs qui n’ont pas encore installé la mise à jour d’octobre de patienter. Cette prudence pourrait leur éviter de voir leurs applications se fermer sans raison sur leur tout nouveau Pixel 10.