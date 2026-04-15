Google Chrome s’inspire d’une technique bien connue des jeux vidéo pour enfin accélérer votre navigation mobile

Google Chrome s’apprête à accélérer le chargement des pages sur iOS et Android grâce à une fonctionnalité qui a déjà fait ses preuves et présente plusieurs avantages. Il s’apprête en effet à appliquer aux vidéos et à l’audio le chargement différé – ou lazy loading. Autre bonne nouvelle : Chrome ne sera pas le seul navigateur à en profiter.

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Crédits : 123RF

Il n’y a rien de plus agaçant lors d’une navigation sur le web que des pages qui mettent des plombes à charger parce qu’elles contiennent beaucoup de médias. Cette situation est due au fait que le navigateur charge tous les éléments qu’elles contiennent avant de les afficher.

Mais Google, que l’on connaît surtout pour son moteur de recherche éponyme et son navigateur Chrome, teste justement sur Android et iOS une solution pour accélérer le temps de chargement des pages. Cette fonction alternative, c’est le lazy loading – ou chargement différé dans la langue de Molière.

Lire aussi – Chrome : Google va enfin corriger le plus gros défaut de la nouvelle vue fractionnée de son navigateur

Google Chrome prépare une solution pour accélérer le chargement des pages sur Android et iOS

Si vous êtes familier des jeux vidéo, le principe du lazy loading devrait vous rappeler celui de la génération procédurale. Pour simplifier, le moteur charge uniquement ce qui est devant le joueur – ou alors il « rajoute » progressivement des détails. Il en va de même avec le chargement différé : comme son nom l’indique, il ne va pas charger en une fois tous les éléments de la page avant de l’afficher, mais il va les charger au fur et à mesure que vous la faites défiler.

C’est une fonctionnalité qui a déjà fait ses preuves, les développeurs l’utilisent par exemple dans les applications mobiles et elle est, par ailleurs, déjà active depuis un moment pour les images et les éléments « iframe ». L’idée est désormais de l’appliquer aux vidéos et à l’audio.

En plus d’accélérer le chargement, le lazy loading permet d’optimiser les performances – notamment car il « désengorge » le cache, or vider ce dernier est une astuce très simple pour booster les performances de votre appareil.

Mais ce chargement différé n’a pas pour seul avantage l’amélioration des performances : comme le souligne BGR, il permet également de réduire la consommation de données puisqu’il ne charge que ce qui vous est « utile », au fur et à mesure de votre navigation. À part vous faire consommer inutilement des données, il n’y aucun intérêt à charger en amont toutes les images, les vidéos ou l’audio que contient une page si c’est pour que vous quittiez la page sans l’avoir fait défiler entièrement. Le lazy loading prévient ce type de situations.

Enfin, notez que cette fonctionnalité bienvenue ne sera pas réservée à Chrome. Ce changement intervenant directement au niveau de Chromium, tous les navigateurs étant basés dessus en bénéficieront – à savoir Firefox, Brave, Microsoft Edge, Opera ou encore Vivaldi. Cette fonctionnalité devrait être introduite avec la nouvelle mise à jour prévue dans Chrome 148.


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