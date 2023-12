Google Play : de nombreux smartphones Samsung ne sont pas à jour depuis des mois

Un bug empêche beaucoup de smartphones Samsung de faire la mise à jour du système Google Play. La plupart des modèles sont touchés, du Galaxy S23 au Galaxy Z Fold 5, en passant par la gamme des Galaxy A.

On ne le répète jamais assez, et vous le savez depuis longtemps à force : il est très important de garder votre smartphone à jour. Que ce soit celles des applications ou une nouvelle version d'Android, les mises à jour permettent de corriger divers bugs et failles de sécurité. Ce sont aussi elles qui vous permettent de profiter des dernières fonctionnalités en date. Parfois, vous ne voyez même pas que quelque chose est passé à une version plus récente, le processus se faisant en coulisse. C'est le cas pour quelque chose de pourtant essentiel : le système Google Play.

C'est lui qui gère, entre autres, les fonctionnalités des produits Google présents sur le smartphone. Par exemple, il permet à Google Wallet de scanner des QR Code, ou encore d'ajouter facilement vos titres de transport et vos cartes d'embarquement. Il ne faut donc pas passer à côté. Pourtant, de nombreux modèles Samsung semblent largement à la traîne à ce niveau. La mise à jour du système Google Play est tout simplement impossible, parfois depuis des mois.

Beaucoup de smartphones Samsung ne peuvent pas mettre à jour le système Google Play

Pour savoir si vous êtes concerné, rendez-vous dans Paramètres > Sécurité et confidentialité > Mises à jour > Mise à jour du système Google Play. Chez certaines personnes, elle date du 1er mai 2023. Quand elles lancent manuellement la recherche, le message Vérification de la mise à jour s'affiche et rien ne se passe au final. Parfois, l'appareil dit que Votre appareil est à jour, alors que non. De nombreux modèles sont concernés : Galaxy S23, Galaxy S22, Galaxy S20, Galaxy Z Fold 5, Galaxy A33…

La cause de ce bug assez généralisé est encore inconnue, et il n'y a rien que les utilisateurs puissent faire à leur niveau pour y remédier. Le système Google Play se mettra à jour de lui-même une fois que le souci sera résolu, ce qui sera très probablement transparent. Si vous êtes vous-même victime, pas de panique. Les dernières versions n'ont pas corrigé de failles de sécurité majeures.

Source : GalaxyClub