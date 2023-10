Vous prenez les transports en commun ? Google Wallet va vous faciliter la vie

Le portefeuille numérique Google Wallet s'enrichit de nouveautés bienvenues destinées aux utilisateurs de transports en commun. Voici lesquelles.

Métro, tram, bus, train… Si vous avez l'habitude de voyager en transports en commun, vous savez qu'à la longue on peut vite s'emmêler les pinceaux entre les différents tickets, se rappeler s'ils sont rechargés, calculer si prendre un abonnement ne serait pas plus avantageux au final, etc. L'application Google Wallet pense à vous et dévoile des nouveautés bienvenues pour répondre à ces petits tracas quotidiens.

Pour rappel, Google Wallet est le remplaçant de Google Pay. Le portefeuille numérique stocke vos cartes de paiements, cartes de fidélité, ou encore vos billets d'avion et de concerts. De base, vous pouvez déjà vous en servir pour payer un titre de transport avec votre smartphone. Désormais, l'application garde vos trajets en mémoire et vous dit combien vous avez économisé grâce à votre abonnement, en comparaison avec des tickets à l'unité. Pratique pour savoir si c'est aussi rentable que supposé. Les éventuels soucis sur les lignes seront annoncés directement dans Google Wallet, pour ne pas avoir à jongler avec une autre appli dédiée.

Google Wallet facilite les voyages en transports en commun avec ces nouveautés

Si vous avez une carte d'abonnement au réseau de transports de votre ville, l'application de Google va bientôt pouvoir l'enregistrer, histoire d'en finir avec les oublis. Il sera même possible de la recharger, voire de définir un rechargement automatique avec une périodicité et un montant. Le nombre de trajets restants sur une carte sera également affiché. Notez que Google Wallet peut aussi enregistrer vos billets SNCF si vous le souhaitez.

Lire aussi – Google Wallet : même les smartphones les plus anciens pourront payer sans contact

Toutes ces nouveautés sont en cours de déploiement et seront disponibles entre fin 2023 et l'année prochaine. Google ne précise pas quelles villes sont concernées dans la mesure où cela dépend des accords entre la firme et les sociétés de transports locales. Plus de 250 d'entre elles ont déjà dit oui cependant, dans au moins 500 agglomérations à travers le monde. Les grandes villes françaises ont donc de grandes chances d'en faire partie. Plus qu'à surveiller les mises à jour de Google Wallet.

Source : Google