Google Play Asset Delivery : Google a trouvé une solution pour accélérer le téléchargement des jeux

Avec le Google Play Asset Delivery, Google optimise, facilite et accélère le téléchargement des jeux depuis le Google Play Store. Le secret réside dans une meilleure organisation du transfert des fichiers. Ce système pourra réduire considérablement le temps d’attente pour les utilisateurs, tandis que les serveurs des développeurs seront bien moins sollicités.

Alors que le Google Play Store vient tout juste de se mettre à jour, Google dévoile ce mardi 16 juin 2020 une nouvelle fonctionnalité à destination de son market place : Play Asset Delivery. Ce système reprend le principe du Dynamic Delivery, en activité depuis bientôt deux ans. Pour rappel, Dynamic Delivery permet au Play Store de générer des APK optimisés en fonction de votre appareil (la langue utilisée, le processeur, la définition de l’écran, etc.).

Play Asset Delivery adapte ce système aux jeux disponibles sur le Play Store. Grâce à cette fonctionnalité inédite, le processus d’installation va être grandement amélioré, ce grâce à une organisation des téléchargements des fichiers bien plus efficaces. Avant le Play Asset Delivery, un jeu volumineux pouvait requérir le téléchargement de données supplémentaires non codées comme des textures ou du son via des extensions APK ou des fichiers OBB.

Commencez à jouer sans attendre

Ces données étaient téléchargées depuis les serveurs des développeurs, mais avec Play Asset Delivery, ils seront transférés directement depuis le Play Store grâce à des canaux plus larges. Comme le précise la firme de Mountain View sur son blog, l’éditeur Gameloft a d’ores et déjà commencé à utiliser Play Asset Delivery sur trois de ses jeux. À savoir Asphalt Xtreme, Asphalt 8 et Minion Rush : Despicable Me (Moi, moche et méchant).

Le résultat est sans appel. Gameloft constate une augmentation de 10% de téléchargements sur ses trois titres. Logique, puisque grâce au Play Asset Delivery, les joueurs peuvent commencer à jouer tandis que l’installation des derniers fichiers se termine en arrière-plan. En outre, l’éditeur atteste également d’une diminution de l’utilisation de ces serveurs. Logique encore, puisque c’est Google qui prend en charge les téléchargements.

Google vient tout juste de déployer Play Asset Delivery et de le rendre disponible pour tous les développeurs. Ce n’est qu’une question de temps avant que la majorité d’entre eux ne l’adopte dans leur production respective.

