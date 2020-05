Play Store : pourquoi l’app est si lente alors que les smartphones vont toujours plus vite

Le Play Store de Google est-il devenu inutilement une usine à gaz ? Le site Android Authority remarque que l’application est étonnamment lente même sur un Pixel 4 XL. Du coup ses journalistes ont tenté de savoir ce qui se passe.

Alors que l’on parle beaucoup de la disparition du Play Store sur les smartphones Huawei et Honor, le site Android Authority fait remarquer que l’application est étonnamment lente, même sur les meilleurs Pixel. Des bugs et à coups apparaissent lors du défilement, et les lenteurs de l’application lorsque le Play Store réalise des tâches de fond peut carrément interférer sur les gestes de navigation voire sur les performances générales du smartphone. Le site en montre d’ailleurs plusieurs exemples que nous avons repris en fin d’article.

Comment le Play Store peut-il être aussi lent sur les smartphones récents ?

Evidemment, il y a de quoi déplorer que ce genre de bugs survienne sur des smartphones sous Snapdragon 855 comme le OnePlus 8 Pro, voire même sur les smartphones de la marque, à commencer par le Pixel 4 XL. La multiplication des smartphones dotés d’écrans 120 Hz, ce qui fluidifie l’image, rend ces hoquets encore plus criards. Et du coup on a du mal à comprendre comment Google, qui maintient Android, et collabore de près avec les constructeurs, ne fait pas en sorte que ses applications fassent figure d’exemples.

Selon Android Police, le problème viendrait du nombre de tâches de fond qu’effectue en permanence l’application. Celle-ci ne fait pas que mettre à jour vos applications. D’autant qu’en plus du code sur votre smartphone, l’application repose également en grande partie sur une composante serveur pour afficher les listes, images, notes commentaires…. Or, à en croire Android Authority, à peu près tous les utilisateurs de smartphones Android rencontrent les mêmes problèmes. Nos tests nous ont permis de constater effectivement certains des bugs décrits dans l’article d’Android Authority.

On relève également que nous ne constatons pas de problèmes sur iPhone avec l’App Store. Ce qui semble montrer qu’il est possible de concevoir un magasin d’application plus fluide. Bien que nous nuancerons cela en notant que ces derniers n'embarquent pas d’écran 120 Hz qui permettrait de constater des à coups dans le défilement. Les problèmes de performance du Play Store ont depuis été signalés à Google qui, loin de les démentir, assure qu’il va se pencher sur la question.

Néanmoins, la firme ne donne pour l’heure aucun autre détail officiel sur les raisons de ces lenteurs. Constatez-vous vous aussi les mêmes bugs sur votre smartphone ? Partagez votre retour dans les commentaires.

Source : Android Police