WhatsApp permet enfin d’envoyer et de recevoir de l’argent gratuitement

WhatsApp propose une solution de paiement permettant d’envoyer et de recevoir de l’argent entre particuliers, mais aussi de régler vos achats en ligne. La fonctionnalité repose sur l’écosystème Facebook Pay que l’on retrouve déjà au sein de l’application Messenger.

WhatsApp dispose désormais d’une solution de paiement intégrée. Facebook vient de lancer le service au sein de son application de messagerie au Brésil dans un premier temps. Il ne tardera pas à être disponible dans le reste du monde à en croire Mark Zuckerberg qui a annoncé la fonctionnalité en personne dans un message publié sur son compte Facebook.

Envoyer et recevoir de l’argent via WhatsApp devient « aussi facile que de partager des photos ». Le service de paiement est entièrement basé sur la solution Facebook Pay qui a été lancée l’année dernière sur Messenger. Elle deviendra à terme un moyen de paiement unifié sur toutes les application Facebook. Instagram ne devrait pas tarder à rejoindre la barque.

Un service de paiement entièrement gratuit pour les particuliers

Envoyer et recevoir de l’argent sur WhatsApp entre amis se fait gratuitement. Le service de paiement permet également de réaliser des achats en ligne auprès d’entreprises présentes sur WhatsApp Business. Là encore, les paiements sont entièrement gratuits pour les acheteurs, mais « les entreprises paieront une commission similaire à celle des transactions par cartes de crédit ». Pour rappel, WhatsApp Business permet déjà aux commerces de proposer leur catalogue de produits directement dans l’application de messagerie.

« Simplifier les paiements peut aider à faire entrer davantage d’entreprises dans l’économie numérique, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de croissance », écrit WhatsApp dans un communiqué publié sur son site. Facebook Pay étant compatible avec la plupart des cartes de crédit et de débit du marché, les utilisateurs retrouveront la même compatibilité sur WhatsApp. Il est également possible d’ajouter des processeurs de paiement comme PayPal ou Stripe pour effectuer vos transferts d’argent et achats via la plateforme sans renseigner directement ses données de carte bancaire.

Enfin, pour sécuriser vos paiements, WhatsApp s’appuie sur les moyens authentifications classiques disponibles sur les smartphones. Chaque paiement devra être validé par un code PIN à six chiffres, la reconnaissance faciale ou le lecteur d'empreintes digitales afin d'empêcher les transactions non autorisées. La sécurisation du service de paiement s’appuie égalent sur un système de « surveillance anti-fraude » conçu en collaboration avec PayPal qui dispose d’une expertise en la matière.