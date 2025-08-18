La Google Pixel Tablet (256 Go) est bradée grâce à cette vente flash Amazon

En prévision de la rentrée de septembre 2025, Amazon propose à ses clients une belle offre sur la Pixel Tablet. À l'occasion d'une vente flash à durée limitée, la tablette du géant Google avec 256 Go de stockage passe sous la barre des 400 euros.

La rentrée 2025 approche à grands pas et Amazon a pris la décision de brader la Pixel Tablet. Au cours d'une vente flash courant jusqu'au 10 septembre prochain, la tablette de Google incluant 256 Go de stockage est à 399 euros au lieu de 619 euros, soit 220 euros de moins par rapport au tarif constaté sur le site du constructeur.

Pour information, l'offre promotionnelle d'Amazon concerne le coloris porcelaine du produit. De plus, la livraison de l'article est gratuite à domicile et le célèbre site marchand suggère le paiement en plusieurs fois sans frais.

Officialisée par Google au cours du mois de mai 2022, la Google Pixel Tablet est dotée d'un écran LCD de 11 pouces avec une définition de 2560 x 1600 pixels, une densité de 276 ppp, un format 16:10, une luminosité de 500 nits et un revêtement antitâche.

La tablette tactile associée à la vente flash Amazon embarque une mémoire vive de 8 Go de RAM, le processeur Google Tensor G2, le système d'exploitation Android et une compatibilité avec les stylets USI 2.0. Pour terminer, les futurs propriétaires de la Pixel Tablet de Google pourront profiter d'un port USB Type-C 3.2, de la technologie sans fil Bluetooth 5.2, du Wi-Fi 6, de divers capteurs, d'une caméra frontale de 8 MP, ainsi que d'une caméra arrière de 8 MP.