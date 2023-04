Google Pixel : oups, la dernière mise à jour a désactivé une fonction essentielle sur ces trois smartphones

C’est sur Reddit qu’est apparu en premier le thread relatant la mésaventure de ces utilisateurs de Pixel, les smartphones de Google. La discussion a commencé il y a deux semaines, juste après la mise à jour de mars 2023. Les possesseurs de certains modèles de Pixel ont perdu la 5G.

Les Pixel 4a, Pixel 5a, et Pixel 5 ne peuvent plus accéder à la 5 G SA (pour Stand Alone), une forme de connexion qui utilise son propre équipement et ne s’appuie plus du tout sur le cœur de réseau de la 4G. En comparant leur matériel, les membres du site ont remarqué que tous les smartphones touchés par ce bug partagent un point commun : ils sont propulsés par une puce de chez Qualcomm. À l’inverse, les appareils intégrant un processeur Tensor maison ne rencontrent aucun problème de connexion.

Après enquête, il se trouve que la désactivation de la 5G SA sur les Pixel tournant avec une puce Snapdragon est apparemment un acte délibéré de la part de Google. La procédure pour annuler les effets de la mise à jour de mars 2023 est on ne peut plus fastidieuse. Chisprice, qui a initié le thread sur Reddit la détaille.

Vous devez utiliser Pixel Factory Images (et posséder un compte Développeur Google) puis

Télécharger la restauration du firmware de février 2023

Activer le déverrouillage OEM dans Developer Options

Redémarrer en fastboot

Puis invoquer fastboot flashing unlock

Déverrouiller le bootloader

Et enfin, exécuter la commande flash-all sur votre ordinateur.

Précisons que la 5G SA ne s’est pas encore généralisée dans nos contrées. Aux États-Unis, un seul opérateur, T-Mobile, dispose d’une infrastructure propre lui permettant de relayer cette technologie qui propose des débits plus rapides, des latences moins élevées et la Voice over New Radio, ou Vo5G, qui offre une meilleure qualité sonore. En France, seul Orange a annoncé le déploiement de cette nouvelle norme de téléphonie, sans donner de détail sur le calendrier.

