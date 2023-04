Pixel 7a : le milieu de gamme de Google se vendra avec plusieurs options de couleurs et de stockage

Si la rumeur est vraie, on peut s’attendre à découvrir le Pixel 7a dans un peu plus d’un mois. Au programme, des performances améliorées, plus d’options de stockage et de couleurs.

Les dernières informations concernant le Pixel 7 a laissent penser que le smartphone de milieu de gamme Google, non content de proposer des performances et des composants revus à la hausse, proposera plus de choix à ses clients. Nous louions dans nos colonnes les qualités de son prédécesseur, le Pixel 6a, un petit smartphone qui a tout d’un grand. Au vu de la fiche technique du Pixel 7a, tout semble indiquer que le smartphone abordable à la sauce Google se rapproche un peu plus de ses aînés en termes de performance et de choix.

Si cela reste encore à confirmer, la grande majorité des observateurs s’accorde à dire que la sortie du Pixel 7a devrait avoir lieu en mai 2023, lors de la conférence Google I/O. Les attentes sont grandes concernant cet appareil prétendument de milieu de gamme. Les séries Pixel Xa ont pris pour bonne habitude de garder les caractéristiques les plus intéressantes de la gamme principale tout en étant accessibles aux bourses les moins replètes. Selon un membre de Twitter, Google va faire mieux encore : la compagnie va donner le choix entre de nombreuses couleurs pour le Pixel 7a.

Le Google Pixel 7a pourrait arborer pas moins de cinq robes différentes

Le Pixel 7a pourrait être vendu dans des coloris noir sang (Dinuguan Black), vert (Crispy Kale), blanc cassé (Mayo Cream), Tide Orange ou encore Vibrant Ube. Rappelons que son équivalent actuel, le Pixel 6a, n’est proposé que dans trois robes sur le site de la compagnie : Charbon, Galet et Sauge (noir, blanc et vert). Et à en croire la twittosphère, les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là.

Il se murmure ainsi que le Pixel 7a sera proposé avec deux options de stockage de masse : 128 ou 256 Go, une première chez le géant de Mountain View. Concernant les autres spécifications, le Pixel 7a possédera 8 Go de RAM, son écran bénéficiera, finalement, d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz, et un processeur Tensor G2 propulsera l’ensemble.

