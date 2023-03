Pixel 5 : Google publie déjà la mise à jour d’avril 2023, un couac dans le calendrier ?

Comme le rapporte le propriétaire d'un Pixel 5 résident au Canada, Google a visiblement déployé avec une semaine d'avance la mise à jour logicielle d'avril 2023. Erreur dans le calendrier ou pas ?

Si vous êtes propriétaire d'un Pixel 5, on vous conseille de jeter un coup d'oeil à vos paramètres Système pour savoir si la mise à jour logiciel d'avril 2023 est disponible ou non.

Normalement attendue pour la 1re semaine d'avril, la firme de Mountain View a visiblement diffusé avec un peu d'avance ce patch mensuel. Comme le rapporte un utilisateur résidant au Canada, il a d'ores et déjà reçu la mise à jour logiciel d'avril 2023 sur son Pixel 5.

Google publie en avance la mise à jour sécurité Android d'avril 2023

Pour appuyer ses propos, cet utilisateur a partagé une capture d'écran de la mise à jour, qui indique bien que l'appareil exécute la MAJ de sécurité Android du 5 avril 2023. On remarque également le numéro de build : TQ2A.230305.003. Alors, mauvaise manipulation de la part de Google ou anticipation volontaire sur le calendrier de diffusion ?

Pour l'instant, difficile à savoir. Google n'a pas fait d'annonce concernant la mise à jour de sécurité Android d'avril. Néanmoins, il faut préciser qu'aucune trace de la dernière buid n'a été trouvée dans les fichiers OTA de la MAJ. En d'autres termes, cela porte à croire qu'il s'agit bien d'un bug ou d'une erreur ayant abouti au déploiement précoce du patch.

Bien entendu, nous n'avons pas encore le patchnote complet de Google. Par conséquent, impossible de connaître dans le détail les correctifs et améliorations apportés par ce MAJ. Quoi qu'il en soit, il est toujours rassurant de voir que Google s'applique à sortir ces mises à jour à temps (ou en avance dans le cas présent).

Des MAJ essentielles pour la sécurité de nos smartphones

Il faut dire que plusieurs failles de sécurité inquiétantes ont été repérées et relayées ces dernières semaines. On pense notamment à cette vulnérabilité critique qui concerne les puces Exynos qui équipent les Pixel 6 et 7 et de nombreux smartphones Samsung.

Via le patch de mars 2023, Google a également réparé un autre problème, cette fois-ci sur l'outil de capture d'écran. En effet, deux chercheurs en sécurité informatique ont découvert que des pirates pouvaient annuler toutes les modifications apportées à une capture d'écran. En supprimant des zones floutées par exemple, les attaquants sont en mesure d'obtenir de précieux renseignements (données bancaires et personnelles).