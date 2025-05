Les Pixel vont enfin avoir cette option de personnalisation que tout le monde attendait avec Android 16

Changer tout le style de son Pixel en un seul geste pourrait devenir possible. Google teste une nouvelle fonction longtemps attendue dans Android 16. Le système pourrait enfin intégrer de vrais packs de personnalisation.

Depuis des années, la personnalisation est un point fort d’Android. Des marques comme Samsung proposent sur leurs Galaxy S24 ou S25 Ultra des thèmes complets permettant de changer fond d’écran, icônes, sons et couleurs en un clic. À l’inverse, les utilisateurs de Pixel – comme les récents Pixel 8, Pixel 9 ou Pixel 9a – doivent encore jongler avec plusieurs réglages pour adapter l’apparence de leur téléphone. Une situation paradoxale, alors même que ces derniers sont les smartphones conçus par Google pour représenter l'OS au plus près de sa vision.

Cela pourrait bientôt changer avec Android 16. Dans la première version bêta de la mise à jour (QPR1 Beta 1), Android Authority a repéré des signes montrant que Google travaille sur une nouvelle fonction nommée “Pixel Themes”. Des lignes de code dans l’application “Fond d’écran et style” évoquent un bouton “Themes” et une application associée appelée “Pixel Customization Packs”. Ce bouton, bien qu’invisible par défaut, a pu être activé via des outils de débogage. Il tente alors de lancer un module encore inexistant dans cette version bêta, mais son nom suggère clairement l’arrivée de packs complets de personnalisation, regroupant plusieurs éléments visuels.

Android 16 introduit un système de thèmes pour changer le style des Pixel en un seul clic

Dans cette version test, l’interface de l’application de personnalisation a déjà été retouchée. On y trouve un curseur pour ajuster la taille de l’horloge de l’écran de verrouillage, ainsi que les fonds d’écran animés “Magic Portrait”. Le bouton “Themes”, bien que non fonctionnel pour l’instant, devrait permettre d’appliquer un thème complet en une seule opération : fond d’écran, palette de couleurs, icônes, sons système, et peut-être même des animations. Cette approche rappelle ce que Samsung propose depuis longtemps sur sa gamme Galaxy.

On ignore encore l’étendue des possibilités que proposera Google. Les fichiers évoqués ne précisent pas si l’utilisateur pourra créer ses propres thèmes, ou s’il faudra se contenter de modèles fournis par l'entreprise. Il est également incertain que ces packs soient partagés entre utilisateurs ou téléchargés via une boutique dédiée. Malgré ce flou, l’ajout de cette fonction représenterait une évolution importante pour les détenteurs de Pixel. Elle répond à une attente ancienne : personnaliser facilement son appareil sans multiplier les manipulations ni passer par des apps tierces.