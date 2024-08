Précommande Google Pixel Buds Pro 2 : voici où acheter les écouteurs au meilleur prix

Les Google Pixel Buds Pro 2 viennent compléter la famille des écouteurs sans fil de la firme de Mountain View. Plus confortable et performant, ce nouveau modèle est déjà disponible en précommande pour être certain de le recevoir le jour de sa sortie : le 26 septembre prochain. Découvrez dans cet article où acheter les Google Pixel Buds Pro 2 au meilleur prix.

Présentés lors de son évènement annuel Made by Google qui s’est tenu ce 13 août 2024, les Pixel Buds Pro 2 sont les derniers écouteurs sans fil du géant américain. Ils sont dotés d’une réduction de bruit active particulièrement efficace et sont conçus pour être les meilleurs écouteurs sans fil pour les utilisateurs de smartphones Google Pixel.

Plus globalement, avec ce modèle, Google vient concurrencer directement les modèles haut de gamme d’écouteurs True Wireless avec réduction active de bruit comme les AirPods Pro 2 d’Apple, les Samsung Galaxy Buds 3 Pro ou encore les Sony WF-1000XM5.

GOOGLE PIXEL BUDS PRO 2 MOINS CHERS : OÙ PRÉCOMMANDER LES ÉCOUTEURS AU MEILLEUR PRIX ?

Ce 13 août 2024, Google a dévoilé tous ses nouveaux produits dont ses nouveaux écouteurs sans fil haut de gamme, les Pixel Buds Pro 2. Malheureusement, les plus impatients vont devoir attendre encore quelques semaines avant de pouvoir les porter car la date de sortie officielle est le 26 septembre 2024. En revanche, vous pouvez déjà les précommander pour vous assurer de les avoir dès le jour de la sortie.

Les Pixel Buds Pro 2 existent en 4 coloris : Porcelaine, Vert Sauge, Vert Amande et Rose Pivoine. Si vous vous procurez en même temps un smartphone de la série Pixel 9, vous pourrez associer la couleur de votre téléphone et de vos écouteurs pour un style impeccable. Le prix de lancement est à 249 euros.

ACHETER LES PIXEL BUDS PRO 2 SUR AMAZON

QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES DES GOOGLE PIXEL BUDS PRO 2 ?

Deux ans après les Pixel Buds Pro, Google lance la deuxième génération d’écouteurs à la fois plus petits, plus légers mais aussi plus performants. Les sportifs apprécieront l’ajout d’un stabilisateur rotatif qui permet aux écouteurs de bien rester calés dans vos oreilles mais aussi la certification IP54 des écouteurs et IPX4 du boitier pour une résistance à la pluie et à la sueur mais aussi à la poussière pour les écouteurs.

Pour offrir un son crystallin, Google a intégré un haut-parleur dynamique de 11 mm dans chaque écouteur. On trouve aussi un son spatialisé avec suivi des mouvements de la tête. Par ailleurs, les Pixel Buds Pro 2 sont compatibles Bluetooth 5.4 et LE Audio.

Côté réduction de bruit active, Google a intégré dans ses écouteurs une puce Tensor A1 la rendre deux fois plus performante que la génération précédente. Avec Silent Seal 2.0, la réduction de bruit s'adapte aux sons environnants jusqu'à trois millions de fois par seconde.

Parmi les autres points forts de ce modèle, on apprécie la réduction active de la pression intra-auriculaire, le capteur de proximité, les protections anti-vent pour les micros, un mode de détection de la conversation… Mais aussi et surtout l’arrivée de Gemini, le nouvel assistant personnel de Google dopé à l’IA. Vous pourrez ainsi demander un itinéraire ou retrouver une information précise dans un e-mail sans avoir à sortir votre téléphone.

Enfin, la batterie ne déçoit pas en offrant 8 heures d’autonomie avec la réduction de bruit activée, et 12 heures sans. Avec le boitier, vous obtenez 30 heures totales d’écoute avec la RBA et 48 heures sans.