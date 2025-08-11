Les écouteurs Pixel Buds 2a de Google ne seraient pas si abordables que ça finalement

Il y a une nouvelle information concernant les écouteurs Pixel Buds 2a de Google. Malheureusement, elle n'est pas bonne. Il s'agit du prix supposé de l'appareil en Europe.

La présentation des nouveaux produits Google approche à grands pas. Bien sûr, tous les yeux sont tournés vers les Pixel 10, les smartphones de la firme de Mountain View. Mais ce ne seront pas les seules stars de l'événement. Avec eux seront dévoilés la Pixel Watch 4 et les Pixel Buds 2a, la nouvelle itération des écouteurs sans fil abordables de la marque. Certains les attendent avec impatience. Il faut dire que contrairement aux mobiles et aux montres, on ne peut pas compter sur un modèle par an. Les premiers Pixel Buds estampillés “a” sont sortis en 2021 déjà.

Côté design, nous avons déjà une très bonne idée de ce à quoi vont ressembler les Pixel Buds 2a, et c'est un euphémisme : plusieurs rendus ont fuité. Vous en avez d'ailleurs un en guise d'illustration de cet article, dans la nouvelle couleur Iris. Comme vous pouvez le voir, rien de révolutionnaire à ce niveau-là, les futurs écouteurs ressemblant aux Pixel Buds Pro 2. En ce qui concerne la fiche technique, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent pour le moment. En revanche, on en sait plus sur le prix.

Mauvaise nouvelle concernant le prix des Pixel Buds 2a de Google

L'intérêt principal des Pixels Buds “a”, c'est leur prix. Voyez-les comme les équivalents des smartphones Pixel Xa, des modèles à la fiche technique plus modeste, sans être sacrifiée, à un tarif plus abordable. En ce qui concerne les Buds 2a, le média allemand WinFuture affirme avoir mis la main sur des documents de promotion dévoilant combien ils vont coûter. S'ils disent vrais, ce n'est pas une bonne nouvelle.

Selon eux, les écouteurs sans fil connectés Google Pixel Buds 2a seront vendus 149 €. C'est donc une augmentation d'environ 50 % quand on se rappelle que le modèle précédent était proposé à partir de 99 €. Espérons que cela sera justifié par des caractéristiques solides et des fonctionnalités intéressantes.