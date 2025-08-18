Made by Google 2025 : comment assister à la présentation des Pixel 10 en direct

Smartphones de la gamme Pixel 10, Pixel Watch 4, Pixel Buds 2a : le programme de la conférence Made by Google s’annonce chargé. Voici comment y assister en direct pour ne rien manquer des annonces de la firme de Mountain View.

Google réitère l’initiative de l’an dernier : sa conférence Made by Google aura bien lieu en août cette année encore, alors que jusque-là la firme de Mountain View l’organisait en octobre. Un changement stratégique lui permettant de devancer Apple et sa keynote de septembre.

Les grandes stars de la conférence seront évidemment les smartphones de la gamme Pixel 10, qui fête sa première décennie cette année. Mais à leurs côtés devraient également être dévoilés une montre, la Pixel Watch 4, ainsi que des écouteurs, les Pixel Buds 2a.

Comment assister à la présentation des Pixel 10

Étiquettes énergétiques européennes, puces tensor G5, indice d’étanchéité IP68 et charge Qi2 pour le Pixel 10 Pro Fold, fiches techniques, design… Ces dernières semaines, les smartphones de la série Pixel 10 ont fait l’objet de nombreuses fuites – provenant parfois même de Google. Mais rien n’est officiel tant que le Made by Google n’a pas eu lieu. Une chose est sûre, ils s’annoncent comme les dignes héritiers des Pixel 9.

Google devrait compléter sa conférence avec la présentation de la Pixel Watch 4. Déclinée en 41 et 45 mm, elle devrait bénéficier d’une autonomie nettement améliorée – allant jusqu’à 72 heures –, et adopter un chargeur latéral avec une vitesse de recharge 25 % plus rapide. Gemini devrait être de la partie grâce au M55, un nouveau coprocesseur permettant une puissance de calcul d’IA cinq fois supérieure et plus économe en énergie. Toujours côté accessoires, les Pixel Buds 2a devraient aussi être dévoilés. Pour le moment, la fiche technique de ces écouteurs sans fil réputés pour être abordables – ce qui reste encore à vérifier pour cette nouvelle itération – est encore auréolée d’une certaine part de mystère. Un voile que devrait lever la conférence Made By Google.

La firme de Mountain View y dévoilera également le prix et la date de sortie de ses différents produits – probablement le 28 août, après une grosse semaine de précommande, même si d’après nos confrères de BGR, le lancement du Pixel Pro Fold pourrait être repoussé à octobre à cause de problème de chaîne d’approvisionnement. La conférence Made by Google 2025 a lieu ce mardi 20 août 2025. Elle commencera à 19 heures (heure de Paris) et vous pourrez y assister via le live YouTube intégré ci-dessous.