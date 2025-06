Samsung va lancer de nouveaux écouteurs sans fil pas cher : les Galaxy Buds Core

Samsung prévoirait de lancer dans les prochaines heures des écouteurs sans fil Galaxy Buds Core. Il s'agirait d'un modèle d'entrée de gamme, disponible à petit prix, et potentiellement inclus avec l'achat d'un Galaxy Z Fold 7 ou d'un Galaxy Z Flip 7.

Samsung a officialisé la date de sa conférence Galaxy Unpacked, qui se tiendra le 9 juillet prochain. On y verra les smartphones pliables Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7, les montres connectées Galaxy Watch 8, et peut-être des écouteurs sans fil. Mais pour ne pas trop encombrer l'événement et laisser une chance aux produits les moins attendus d'attirer un peu la lumière, le constructeur pourrait annoncer quelques appareils en amont.

C'est notamment le cas des futurs Galaxy Buds Core. La version indienne d'Amazon indique en effet un début des ventes dès le 27 juin pour ces nouveaux écouteurs, qui devraient donc être présentés par Samsung le même jour, probablement par simple voie de communiqué. Il est donc probable que la marque ne dévoile aucun matériel audio lors du Galaxy Unpacked, la quatrième génération des Galaxy Buds n'étant pas attendue aussi tôt.

Des Galaxy Buds Core d'entrée de gamme pour remplacer les Galaxy Buds FE

Mais que sont ces Galaxy Buds Core dont on n'a jamais entendu parler ? Plusieurs fuites révélant leur design et leurs caractéristiques techniques semblent pointer vers un successeur des Galaxy Buds FE, les écouteurs sans fil à petit prix de Samsung. Le fabricant aurait donc simplement changer sa nomenclature, lançant sur le marché des Galaxy Buds Core plutôt que des Galaxy Buds FE 2.

La branche turque de Mediamarkt a publié par erreur une page produit pour les Galaxy Buds Core. Le produit a aussi été certifié en Inde. On y apprend que les écouteurs sont compatibles avec la réduction du bruit active, le standard Bluetooth 5.4, et les codecs audio AAC, SBC et Scalable. Ils disposent de commandes tactiles, affichent une étanchéité IP54. L'autonomie atteindrait jusqu'à 35 heures sans ANC et 20 heures quand il est activé.

Les Galaxy Buds Core seraient vendus 2 299 livres turques, l'équivalent de 50 euros. Ils pourraient aussi être offerts en bonus de précommande pour l'achat d'un Galaxy Z Fold 7 ou d'un Galaxy Z Flip 7.