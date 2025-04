Google Pixel 9a pas cher : où acheter le smartphone au meilleur prix ?

Google vient d’agrandir la famille des smartphones Pixel 9. Après le Pixel 9, le 9 Pro et le 9 Pro XL, voici le 9a qui vient succéder au déjà très réussi 8a. Dans cet article, on vous dit tout sur ce modèle mais aussi et surtout où l'acheter au meilleur prix.

Où trouver le Google Pixel 9a au meilleur prix ?

En août dernier, Google dévoilait la nouvelle série des Google Pixel 9. 7 mois après, un cinquième modèle vient compléter cette famille nombreuse : le Pixel 9a. Le but de ce modèle : offrir le meilleur de l’expérience Pixel pour moins de 600 euros.

Ainsi, le géant américain vient d’annoncer le modèle le moins cher de la gamme Pixel. En effet, le Pixel 9a est disponible à partir de 549 euros dans sa version de 128 Go. Pour rappel, jusqu’ici pour s’offrir un Pixel dernière génération, il fallait débourser entre 899 euros et 1199 euros.

Cliquez ici pour acheter le Google Pixel 9a sur la Fnac

Cliquez ici pour acheter le Google Pixel 9a sur Boulanger

Cliquez ici pour acheter le Google Pixel 9a sur Amazon

Le Pixel 9a vient de sortir. Avec son prix compétitif et ses nombreuses qualités, cette version veut s’imposer comme le meilleur smartphone milieu de gamme de 2025.

Pour fêter sa sortie, Amazon et la Fnac proposent un bonus reprise de 150 euros. Le smartphone vous revient alors à 399 euros seulement. Profitez-en !

Les caractéristiques du Google Pixel 9a

Le Google Pixel 9a s’impose comme un smartphone milieu de gamme performant et polyvalent. Il est proposé avec deux tailles de stockage : 128 Go ou 256 Go pour répondre aux besoins de chacun.

Sous le capot, il embarque la dernière génération de la puce Google Tensor G4, associée à 8 Go de RAM. Cette configuration assure des performances supérieures à celles du Pixel 8a, qui tournait sur le Tensor G3.

L’affichage est assuré par une superbe dalle OLED de 6,3 pouces (contre 6,1 pouces pour le Pixel 8a), offrant une définition FullHD+ avec une densité de 422 ppp. L’écran s’avère particulièrement lumineux avec un pic à 2700 nits. Il bénéficie en outre d’un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, garantissant une navigation fluide.

Côté photographie, le Pixel 9a rivalise avec des modèles haut de gamme. Il est équipé d’un capteur principal de 48 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 13 mégapixels. Contrairement au 8a, le 9a est capable de faire de la mise au point macro. Bien évidemment, Google Pixel oblige, ce modèle bénéficie de toute la puissance de l’IA pour obtenir les meilleurs clichés possibles.

Enfin, son autonomie est un atout de taille et une grosse amélioration en comparaison de la génération précédente. Sa batterie de 5100 mAh assure plus de 30 heures d’utilisation, et grâce au mode ultra économiseur d’énergie, elle peut atteindre plus de 100 heures ! Côté recharge, on a 45W en filaire et jusqu'à 23W sans fil.

