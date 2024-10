Le Google Pixel 8a (256 Go) est à son prix le plus bas chez Amazon

Si vous avez l'intention de vous offrir le Pixel 8a, sachez que le smartphone Google fait l'objet d'une offre promotionnelle intéressante chez Amazon. Au cours d'une vente flash, le téléphone de la firme de Mountain View avec 256 Go de stockage bénéficie de 130 euros de réduction.

Prenez la direction du site Amazon où le géant du commerce en ligne propose une jolie réduction sur le modèle 256 Go du Pixel 8a. Affiché au prix conseillé de 609 euros, le smartphone Google disponible dans un coloris noir est en ce moment à 479 euros grâce à une remise immédiate de 130 euros. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais.

Dévoilé au cours du mois de mai 2024, le futur prédécesseur du Pixel 9a est un smartphone de milieu de gamme qui est doté d'un écran OLED de 6,1 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz. Le petit frère du Pixel 8 compatible avec la 5G dispose également d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, du processeur Google Tensor G3, d'une batterie de 4492 mAh avec la charge rapide à 18 W et du système d'exploitation mobile Android.

Du côté de la partie APN et de la connectivité du smartphone, le Pixel 8a embarque un double capteur principal de 64 + 13 MP, un capteur frontal de 13 MP, le Wi-Fi 6E (802.11ax), la technologie sans fil Bluetooth 5.3, l'USB Type-C, le Google Cast et le GPS. Enfin, le téléphone est accompagné d'un câble USB-C vers USB-C, d'un adaptateur Quick Switch et d'un outil d'éjection pour la carte SIM.