Pixel 9a : les prix et la fiche technique se dévoilent déjà avant l’annonce officielle

Des fuites récentes révèlent ce que Google préparerait pour prochain smartphone abordable, le Pixel 9a. Et il y a une nouvelle encourageante pour les consommateurs, alors que les spécifications techniques de l'appareil commencent à émerger.

Selon plusieurs sources citées par Android Headlines, le Pixel 9a devrait faire son apparition plus tôt que d'habitude, avec un lancement prévu pour mars 2025. Cela corrobore bien les autres fuites des dernières semaines. Ce calendrier inhabituel marque un changement dans la stratégie de Google, qui présente traditionnellement sa série “a” lors de sa conférence Google I/O en mai.

Alors que l’annonce officielle n’est toujours pas attendue avant plusieurs mois, Android Headlines a été en mesure de dénicher plusieurs caractéristiques techniques de l’appareil, et même de donner des informations concernant les tarifs attendus.

Quelle fiche technique pour le Pixel 9a ?

L'une des améliorations les plus significatives concerne la batterie. Le nouveau modèle serait équipé d'une batterie de 5 000 mAh, soit une augmentation de 11 % par rapport à son prédécesseur. Il s’agit d’une augmentation assez conséquente, puisque les fabricants se limitent généralement à des augmentations de 3 à 4 % d'une génération à l'autre. Toutefois, les capacités de charge resteraient modestes, avec 18 W en filaire et 7,5 W en sans fil. C’est largement moins que la plupart des smartphones sur le segment du milieu de gamme.

Côté écran, le Pixel 9a adopterait un affichage OLED Actua de 6,3 pouces, identique à celui du Pixel 9 standard. Cette dalle conserverait la fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz, un avantage certain face à l'iPhone 16 qui se contente toujours d’un écran 60 Hz. Plus grand, mais plus léger, l'appareil afficherait des dimensions de 154,7 x 73,3 x 8,9 mm pour un poids de 186 grammes, soit 2 grammes de moins que le Pixel 8a.

La partie photo connaîtrait quelques changements intéressants. Le capteur principal passerait de 64 à 48 mégapixels, mais adopterait le même capteur que le Pixel 9 Pro Fold avec une ouverture f/1.7, promettant de meilleures performances en basse lumière. L'ultra grand-angle de 13 mégapixels serait conservé, tout comme le capteur frontal de même résolution.

Sous le capot, on retrouverait le processeur Tensor G4, accompagné de 8 Go de RAM et d'un choix entre 128 ou 256 Go de stockage. Cependant, certaines sources suggèrent que ce Tensor G4 pourrait ne pas bénéficier du même modem amélioré que celui des autres modèles de la série Pixel 9.

Comme l’ont révélé certains rendus, notamment ceux de OnLeaks, le design connaîtrait également une évolution notable avec l'abandon de l'emblématique bande photo proéminente qui caractérisait jusqu'ici les smartphones Pixel. Cette modification pourrait marquer un tournant dans l'identité visuelle de la gamme.

Le Pixel 9a ne devrait pas voir son prix augmenter

Malgré ces changements sur la fiche technique par rapport à la génération précédente, Android Headlines annonce que Google ne devrait pas augmenter les tarifs sur ce nouveau modèle. En conservant un prix de 499 dollars, Google semble déterminé à maintenir sa position sur le segment des smartphones milieu de gamme premium. Le Pixel 9a se positionnerait ainsi 300 dollars en dessous du Pixel 9 et 500 dollars sous le Pixel 9 Pro, offrant une alternative attractive pour les consommateurs soucieux de leur budget. Pour rappel, en France, le Pixel 8a avait été lancé à 549 euros, et il devrait donc en être de même pour ce prochain Pixel 9a.

Cette stratégie tarifaire agressive, combinée à des spécifications techniques solides, pourrait permettre à Google de renforcer sa présence sur ce marché particulièrement concurrentiel. Le lancement anticipé en mars 2025 suggère également une confiance accrue de la firme dans son produit, n'attendant pas l'habituelle fenêtre de lancement de mai pour le dévoiler.

Bien que ces informations proviennent de sources généralement fiables, il convient de rappeler qu'elles ne sont pas officielles. Les caractéristiques définitives du Pixel 9a ne seront confirmées que lors de sa présentation officielle l'année prochaine.

Source : Android Headlines