Google Pixel 4a : découvrez les premières photos de prise en main

Le Pixel 4a de Google continue de faire parler de lui. Plusieurs mois avant la présentation, le smartphone milieu de gamme s’est illustré dans une poignée de photos de prise en main. On y aperçoit notamment l’écran troué, le lecteur d'empreintes digitales au dos et le double capteur photo disposé dans un carré à la manière des Pixel 4.

Ce 4 mars 2020, des photos volées du Google Pixel 4a sont apparues sur le site de SlashLeaks, rapportent nos confrères de GSM Arena. Les images corroborent les précédentes fuites, dont les rendus 3D conçus par OnLeaks sur base des schémas de fabrication. Néanmoins, on vous invite à prendre cette fuite avec un peu de recul en attendant des images officielles.

Écran troué et appareil photo carré

Comme prévu, le Pixel 4a est recouvert d’un écran troué cerclé de fines bordures et d’un menton plus épais. C’est la première fois que Google mise sur une dalle à poinçon sur l’un de ses smartphones. Pour l’heure, on ignore si l’écran troué fera son retour sur les Pixel 5 attendus en fin d’année. Selon GSM Arena, l’écran LCD du Pixel 4a mesure 5,81 pouces.

Au dos du smartphone, on aperçoit le double capture photo arrière disposé dans une forme de carré. La disposition des modules photo est similaire à celle des Pixel 4 et Pixel 4 XL lancés fin 2019. Sous l’appareil photo, on notera la présence d’un lecteur d'empreintes digitales.

Pour rappel, Google présentera les Pixel 4a dans le courant du mois de mai 2020. Initialement, le Pixel 4a devait être l’une des stars de la Google I/O 2020, dont la lancement était prévu le 11 mai. Suite à l’épidémie de coronavirus qui se propage dans le monde, Google a préféré annuler sa conférence annuelle.

La firme de Mountain View va malgré tout faire quelques annonces lors d’événements diffusés en direct sur la toile. On s’attend donc à ce que les Pixel 4a, ainsi que les nouveautés d’Android 11, soient présentés dans le cadre d’une conférence en streaming. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations sur les plans de Google, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : GSM Arena