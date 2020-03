Pixel 4 : Google va corriger le vilain bug du déverrouillage des yeux fermés

Après plus de 6 mois d’attente, Google semble enfin décidé à corriger l’un des plus gros bugs, pour ne pas dire failles de sécurité, de son Pixel 4. Le smartphone serait enfin en passe d'empêcher son propre déverrouillage lorsque l’utilisateur a les yeux fermés.

Si les Pixel 4 et Pixel 4 XL de Google profitent de qualités multiples, notamment en termes de photo, ils n’en souffrent pas moins de quelques défauts. On passera sur l’autonomie franchement légère du Pixel 4, comme nous l’avions repéré lors de notre test, pour revenir sur l’un des bugs les plus évidents du smartphone, et qui a été unanimement décrié à la sortie du smartphone.

Pour mémoire, le Pixel 4 repose sur une technologie radar appelée « Soli », laquelle permet de détecter les mouvements de l’utilisateur, mais également de déverrouiller l’appareil par reconnaissance faciale 3D. Et c’est justement là qu’une grosse faille de sécurité a été découverte : le déverrouillage par reconnaissance faciale fonctionne même lorsque l’utilisateur a les yeux fermés. C’est un problème, car lorsque vous vous assoupissez, quelqu’un dans votre entourage peut aisément vous subtiliser votre appareil, le placer devant vous, le déverrouiller et accéder ainsi à toutes vos données.

Il semble néanmoins que Google travaille à l’intégration d’un correctif. En lançant une recherche dans les paramètres sur le terme « eye » (oeil), on s’aperçoit que l’appareil dispose d’une nouvelle fonction intitulée « Require eyes to be open » (Exiger que les yeux soient ouverts). En fait, cette fonctionnalité avait déjà été repérée en septembre dernier, lorsque le site Nextrift avait diffusé toute une série de photos du smartphone en avant-première. Mais elle avait été totalement occultée depuis. Récemment, elle a fait sa réapparition, comme le mentionne le site Android Police. Elle n’est pas encore activable, mais sa réintégration indique que Google devrait la finaliser bientôt. Il ne reste plus qu’à espérer qu’elle sera définitivement activable à la prochaine update du système.

Source : Android Police