Pixel 4a de Google : découvrez le design du remplaçant du Pixel 3a

Le design du Pixel 4a, remplaçant du Pixel 3a de Google, vient d’être dévoilé par une fuite. Celle-ci est signée OnLeaks, un leaker habitué de ce type d’exercice. Il affirme que le Pixel 4a reprendra en grande partie l’esthétique du Pixel 4, notamment son bloc photo carré. Cependant, son écran intègrerait un trou pour la webcam.

Le Pixel 3a et le Pixel 3a XL ont réussi leur objectif : rendre plus accessible la gamme de smartphones de Google. En effet, jusqu’aux Pixel 3 et 3 XL, la firme de Mountain View n’était positionnée que sur le segment haut de gamme. Depuis les Pixel 3a et 3a XL, les clients du segment milieu de gamme premium profitent de l’expérience Pixel. Et, puisque cet objectif a été atteint, il serait dommage de ne pas persévérer.

Nous apprenions donc ce week-end que Google travaillerait actuellement sur le Pixel 4a, déclinaison milieu de gamme du Pixel 4. Il sera certainement accompagné d’un Pixel 4a XL, si la firme américaine ne change pas de stratégie cette année. L’existence de ce smartphone a été révélée par une fuite provenant de Steve Hemmerstoffer, alias OnLeaks. Le leaker français s’est associé avec le site indien 91Mobiles pour diffuser des visuels, dont celui qui accompagne cet article.

Bloc photo carré et trou pour la webcam

Ces visuels, qui ont été produits à partir de schémas techniques, montrent que le Pixel 4a devrait s’appuyer en grande partie sur le design du Pixel 4. Nous y retrouvons notamment un grand écran plat dont la taille devrait se situer entre 5,7 et 5,8 pouces, des bordures assez prononcées, un châssis premium et un bloc photo proéminent. Ce dernier est de forme carrée. En l’absence de détails sur le nombre d’éléments dans ce bloc, Steve Hemmerstoffer y a inclus un capteur photo et un flash. Cependant, le smartphone devrait inclure au moins deux capteurs.

Vous retrouvez aussi à l’arrière un lecteur d’empreinte digitale, comme sur le Pixel 3 et le Pixel 3a. Le smartphone ne s’appuiera donc pas sur un système de reconnaissance faciale avancée, comme sur le Pixel 4 (qui supprime le lecteur d’empreinte à l’image de l’iPhone X et de ses successeurs). Et cela se confirme à l’avant du Pixel 4a où se trouverait une webcam simple placée dans un trou positionné dans le coin supérieur gauche. Derniers éléments notables, le Pixel 4a serait équipé d’un port USB type-C, d’un port jack 3,5 mm et de quelques boutons matériels placés sur la tranche de droite. Reste à savoir ce qui se cache à l’intérieur et quand le mobile sera officialisé.

Source : 91Mobiles