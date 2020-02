Google produirait ses Pixel 4a et Pixel 5 au Vietnam pour contourner l’épidémie en Chine

Face à l’épidémie de coronavirus qui paralyse toutes les usines chinoises, Google, comme d’autres marques, a décidé de fabriquer ses marchandises hors de Chine. Le Pixel 4a et le Pixel 5 pourraient être produits au Vietnam, tandis que les produits domotiques seraient pris en charge en Thaïlande.

Toutes les informations en provenance de Chine le confirment : l’activité économique y est paralysée (ou fortement ralentie) à cause de l’épidémie de coronavirus. Toutes les industries sont touchées, dont la téléphonie mobile. Certaines grandes marques ont la possibilité de confier la fabrication de leurs produits dans d’autres pays, notamment Samsung qui détient historiquement des usines au Vietnam. Et d’autres marques pourraient prendre exemple.

Lire aussi : Coronavirus : production de smartphones et de PC en chute libre, voici les derniers chiffres

Un article du site économique Nikkei Asian Review révèle en effet que Microsoft et Google auraient l’intention de confier à des usines du Sud-Est asiatique la conception de certains de leurs produits à venir en 2020. Pour Microsoft, il s’agirait notamment des plates-formes de la gamme Surface. Et pour Google, cela inclurait notamment les prochains Pixel et les produits domotiques Google Home et de la marque Nest. Selon plusieurs sources citées par le site, les deux firmes ont choisi de confier leur production à des usines vietnamiennes et thaïlandaises.

La production du Pixel 4a commencerait en avril au Vietnam

Ainsi, les Pixel 4a et Pixel 5 seraient pris en charge au Vietnam. Le premier entrerait en production au mois d’avril, tandis que le second attendrait le second semestre pour être pris en charge par ses usines. Le nom des manufacturiers n’a pas été dévoilé par la fuite. Selon Nikkei Asian Review, cette prise de décision tardive n’est pas pénalisante pour Google, dont l’historique sur le marché hardware est loin d’égaler celui d’Apple qui aura certainement beaucoup plus de difficulté à sortir de Chine la production de ses iPhone.

Lire aussi : iPhone : Apple confirme qu’il y aura des ruptures de stock à cause du coronavirus

Si l’épidémie qui touche la Chine semble être la principale raison de cette prise de décision, aussi bien chez Microsoft que chez Google, ce n’est pas la seule. Selon le site économique, les deux firmes américaines redoutent une reprise de la guerre économique entre les États-Unis et la Chine. Une guerre qui leur coutera de l’argent, mais qui a également mis en exergue la trop grande dépendance de ces firmes vis-à-vis des usines chinoises.

Source : Nikkei Asian Review