Google Pixel 10 Pro : le smartphone premium passe à 599 € pendant les soldes, c’est un prix sacrifié

Toujours en vente à 1 099 € sur le site officiel de Google, l’excellent Pixel 10 Pro est actuellement affiché à prix cassé sur Boulanger. Et en cumulant la promotion en cours avec l’offre de remboursement de 150 €, vous pouvez vous l’offrir à 599 € seulement ! Mais attention, les stocks fondent à toute vitesse…

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Le marathon de bons plans des Soldes d’été continue jusqu’au 21 juillet. Mais comme souvent, il faut être réactif avec les meilleures promotions car les stocks sont limités. Vous souhaitez acheter un nouveau smartphone puissant et attendez une belle offre pour vous équiper ? Ce bon plan est fait pour vous.

Boulanger propose actuellement le Pixel 10 Pro à prix sacrifié. En effet, alors qu’il était récemment affiché à 849 € dans sa version avec un espace de stockage de 128 Go, le smartphone de Google passe à 749 € durant les Soldes. Mais ça n’est pas tout ! Pour l’achat d’un Pixel de la série 10, vous avez jusqu’à 150 € remboursés. Au final, le Google Pixel 10 Pro vous revient donc à 599 € seulement !

Soldes Google : le smartphone premium est à prix sacrifié sur Boulanger !

Le Pixel 10 Pro est le smartphone haut de gamme de Google. Il est à la fois puissant et endurant. Sous le capot, on retrouve une puce Google Tensor G5 couplée à 16 de RAM. Vous disposez également un espace de stockage de 128 Go. Avec cette configuration avancée, ce smartphone est optimisé pour tirer profit des dernières innovations IA de Gemini.

Pour la dalle, le Pixel 10 Pro est doté d’un bel écran Super Actua AMOLED de 6,3 pouces. Avec une résolution de 1280 x 2856 pixels, un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz et une luminosité maximale de 3 300 nits, vous pouvez apprécier vos contenus dans les meilleures conditions. Les images sont colorées, contrastées et lumineuses.

La partie photo est un atout majeur du Google Pixel 10 Pro. Il dispose ainsi de trois capteurs photo à l’arrière, à savoir un grand angle 50 MP, un ultra grand angle 48 MP et un téléobjectif x5 48 MP capable de faire un Zoom Pro x100. Enfin, avec la batterie de 4870 mAh, vous pouvez utiliser votre smartphone pendant 24 heures, et même jusqu’à 100 heures si vous enclenchez le mode ultra économiseur.