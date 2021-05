Google Photos : une option de stockage gratuit et illimité pour les acheteurs des prochains Pixel ?

Google travaillerait actuellement sur une nouvelle option de stockage gratuit et illimité à destination des propriétaires des prochains Google Pixel. Une ligne de code faisant référence à cette solution a été repérée dans la dernière version de l'application Google Photos.

Comme vous le savez peut-être, Google a annoncé ce 5 mai que le stockage gratuit et illimité sur Google Photos allait prendre fin dès le 1er juin 2021. Passé cette date, le stockage proposé par Google sera limité à 15 Go, le tout au format “Haute qualité”, c'est-à-dire des images compressées avec une résolution réduite à 16 MP.

Une fois le quota atteint, il faudra obligatoirement opter pour un abonnement à Google One, facturé à 1,99 € par mois pour 100 Go de stockage. Bien entendu, les propriétaires de Google Pixel ne sont pas logés à la même enseigne, puisqu'il sera possible de continuer à stocker des photos en “haute qualité” de manière illimitée.

Or, il semblerait que la firme de Mountain View ait une solution à offrir aux futurs possesseurs de Google Pixel, qui pour l'instant ne peuvent pas profiter des avantages précédemment cités. Comme l'expliquent nos confrères du site 9To5Google, une ligne de code repérée dans la dernière version de l'appli Google Photos fait référence à une nouvelle option de stockage gratuit et illimité pour les acheteurs des prochains Google Pixel.

Une option de stockage gratuit et illimité pour les futurs acheteurs de Pixel

Cette option, baptisée “Storage Saver”, offrirait une “qualité légèrement réduite” ainsi qu'une “résolution réduite”, si l'on en croit plusieurs lignes de codes. Impossible de dire pour l'instant si cette option offrira une qualité d'image supérieure ou égale à celle offerte par l'option “Haute Qualité” proposée par Google Photos.

Comme le précisent 9To5Google, cette option permettrait à Google d'assurer aux futurs acheteurs de Google Pixel une solution de stockage gratuit et illimité sur Google Photos. Un solide argument de vente pour le constructeur. Cette option pourrait être lancée aux côtés du Pixel 5a 5G, dont la présentation est pour l'instant attendue lors la conférence I/O 2021 de Google. L'évènement se tiendra entre le 18 et 20 mai, et Google a déjà confirmé qu'Android 12 sera la star principale du show, aux côtés du nouveau milieu de gamme on l'espère.

Source : 9To5Google