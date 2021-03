Google Photos : dites adieu au stockage gratuit et illimité sur les prochains Pixel

Le stockage gratuit et illimité sur Google Photos restera accessible sur les Pixel 2 à 5. En revanche, les propriétaires du futur Pixel 5a ne pourront pas en profiter et seront contraints d'opter pour un abonnement Google One une fois les 15 Go de stockage gratuits remplis.

Comme vous le savez peut-être, Google a annoncé récemment la fin du stockage gratuit et illimité sur Google Photos. Dès le 1er juin 2021, “les contenus en haute qualité ou en qualité express seront décomptés de l'espace de stockage de votre compte Google”. En d'autres termes et dès cette date, les nouvelles photos transférées par les utilisateurs occuperont les 15 Go de stockage offerts par la firme de Mountain View.

Une fois les 15 Go remplis, vous devrez donc opter pour un abonnement Google One pour obtenir de l'espace supplémentaire et plus d'options de retouche. Toutefois, les propriétaires de Google Pixel bénéficient d'un traitement de faveur. En effet et comme vient de le confirmer Raya Ayyagari, responsable de la monétisation de Google Photos, le stockage gratuit et illimité en haute qualité continuera de l'être pour tous ceux qui possèdent un Google Pixel 2 à Pixel 5.

“Les téléchargements en haute qualité depuis des Pixel 2 à 5 continueront à être gratuits et illimités après le 1er juin 2021. Mais les téléchargements depuis d'autres appareils, qui incluent les futurs Pixel, seront comptabilisés dans le stockage de votre compte Google”, écrit le responsable sur Twitter.

HQ uploads from Pixels 2-5 will continue to be free and unlimited after June 1st. But uploads from other devices, including future Pixels, will count towards your Google account storage — Raja Ayyagari (@mindofraja) March 14, 2021

Pas de stockage gratuit et illimité sur le Pixel 5a et les futurs Pixel

Vous l'aurez donc compris, le cadre de Google a toutefois une mauvaise nouvelle. Le stockage gratuit et illimité sur Google Photos ne sera pas accessible sur les prochains smartphones Google Pixel, comme le Google Pixel 5a. Pour rappel, Google pourrait présenter le Pixel 5a lors d'une conférence en ligne le 11 juin 2021.

Pour l'heure, très peu d'informations ont filtré sur le prochain milieu de gamme de Google. D'après des déclarations du leaker @OnLeaks et de Voice, l'appareil embarquerait une dalle 6,2″ OLED en définition Full HD. On devrait ensuite retrouver un double capteur photo à l'arrière, accompagné d'un troisième capteur qui s'apparente à un autofocus laser à détection de phase. Ensuite, le leaker a évoqué une prise jack audio 3.5 mm, un capteur d'empreinte dorsal et des haut-parleurs stéréo. Il faudra attendre le mois de juin 2021 pour confirmer ou non ces informations.

Source : PhoneArena