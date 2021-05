Google Photos : le stockage gratuit illimité prend fin le 1er juin 2021

C'est annoncé depuis novembre dernier : Google Photos ne proposera plus de stockage gratuit et illimité haute qualité à compter du 1er juin 2021 – sauf sur les smartphones Pixel 2 et ultérieurs. Au-delà il faudra souscrire un abonnement Google One pour stocker vos photos au-delà de 15 Go.

Vous comptez sur Google Photos pour sauvegarder toutes les images que vous prenez au quotidien ? Google Photos propose depuis presque toujours un stockage gratuit et illimité dans le cloud – mais en novembre dernier Google a annoncé que cette gratuité prendrait fin le 1er juin 2021, autrement dit dès le mois prochain.

Au delà, le stockage sera limité à 15 Go maximum pour des photos et vidéo stockées en “haute qualité” (c'est à dire compressées). Si vous souhaitez uploader davantage d'images il vous faudra souscrire un abonnement Google One à 1,99 euros par mois pour 100 Go de stockage.

Google Photos : comment préparer la fin du stockage gratuit illimité de vos photos et vidéos dans le cloud

Sauf bien sûr si vous êtes propriétaire d'un smartphone Google Pixel. Dans ce cas, vous pourrez continuer de stocker un nombre illimité de photos en “haute qualité”, en tout cas pour l'instant. XDA révèle néanmoins un détail assez intéressant par rapport à cette nouvelle limite.

Selon le site, ce décompte ne sera en effet calculé que sur la base des photos téléversées dans le cloud à compter du 1er juin 2021. Autrement dit les photos que vous avez déjà sur Google Photos ne seront pas comptées dans les 15 Go lorsque cette limite sera mise en place.

Du coup, il semble assez malin d'activer, si ce n'est pas déjà le cas, la synchronisation des photos avec Google Photos sur votre smartphone avant cette date pour profiter de facto d'un peu de stockage gratuit supplémentaire. Bien sûr, il est difficile de se donner une idée de ce que représente 15 Go de photos.

Heureusement, Google a mis en ligne un outil automatisé qui estime le temps qu'il vous faudra pour saturer votre quota de stockage. Pour lancer cet outil, il suffit de cliquer sur ce lien. Après connexion avec votre compte Google, une page vous dira précisément le nombre de semaines, mois, où années qu'il vous reste à ce rythme, en se basant sur l'analyse de vos comportements.

Source : XDA