Le Xiaomi 14 Ultra est désormais officiel, voici sa fiche technique complète

Xiaomi vient de dévoiler officiellement son dernier fleuron, le Xiaomi 14 Ultra. Sans surprise, les fuites avaient vu juste sur presque toute la ligne. On retrouvera bien un Snapdragon 8 Gen 3 sous le capot, ainsi qu’un Sony LYT-900 de 50 MP en capteur principal. Voici toutes les informations sur le nouveau flagship.

Alors qu’il ne sortira chez nous que dans quelques jours, le Xiaomi 14 Ultra est d’ores et déjà officiel en Chine. Si nous ne pouvons pas encore mettre la main sur le smartphone, cette sortie est anticipée est l’occasion de découvrir — ou plutôt de confirmer — sa fiche technique. En effet, nous savions déjà tout ou presque à propos du nouveau flagship de Xiaomi qui, une fois n’est pas coutume, va faire la part belle à la photo.

Mais commençons d’abord par ce qui propulse le smartphone. Comme attendu, on retrouve donc le processeur Snapdragon 8 Gen 3 aux commandes, accompagné de 16 Go de RAM et de 1 To de stockage. L’ensemble est alimenté par une batterie de 5300 mAh compatible avec la charge 90W (80W en sans-fil). Le smartphone sera lancé avec Android 14 et la nouvelle surcouche HyperOS.

Le Xiaomi 14 Ultra va de nouveau faire la part belle à la photo

Mais c’est une nouvelle fois par la photo que le Xiaomi 14 Ultra brillera le plus. Comme prévu, nous retrouverons bien un capteur massif 50 MP de 1 pouce fabriqué par Sony, comme sur son prédécesseur. Il s’agit néanmoins cette fois du LYT-900, un capteur nouvelle génération plus performant, avec une ouverture allant de f/1,63 à f/4,0 et capable de capturer 136 % plus de lumière.

Celui-ci sera au côté de deux capteurs ultra grand-angle et téléphoto, tous deux également de 50 MP et offrant respectivement un zoom optique de x 3,2 et x5. Le Xiaomi 14 Ultra est disponible en Chine pour 6 499 yuans, soit 833 euros. En France, celui-ci devrait être vendu beaucoup plus cher. La rumeur évoque un prix similaire au Xiaomi 13 Ultra, soit 1499 euros. Réponse le 25 février prochain, date de sortie officielle en Europe du Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Ultra. Rappelons que le modèle Pro ne sera pas disponible chez nous.