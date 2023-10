AMD bat tous les records de puissance, Google Photos vous aide à trier vos clichés, c’est le récap

AMD détient un nouveau record sous Cinebench, Google Photos se propose de mieux ranger vos images, une campagne de phishing visant les utilisateurs de Disney+ se déploie à grande échelle, c'est le récapitulatif des actualités du moment.

La semaine s'achève en beauté. Celle-ci aura été décidément prolifique en actualités liées à la tech. Google Wallet qui pourra bientôt se substituer à vos titres de transport ou ce forum ancestral de pirates qui se voit contraint de fermer ses portes, ce n'est pas le choix qui manque. Si vous êtes joueur, n'hésitez pas à jeter à un oeil à notre grand test d'Alan Wake 2. Mais des news tech, il y en a bien d'autres. Voici donc un condensé des actualités les plus pertinentes de la veille.

Google Photos veut vous aider à faire du tri dans vos images

L'application Google Photos s'apprête à accueillir une toute nouvelle fonction. Intitulée “Stacks”, celle-ci vous permettra prochainement de ranger vos photos par catégorie, en se basant sur la similarité des clichés pris à un instant T ou à différents moments. Si Google n'a pas encore annoncé de date de sortie, cette nouvelle option est d'ores et déjà disponible dans la v59 de l'application Google Photos.

AMD met la pâtée à Intel

Si Intel reste pour beaucoup le constructeur le plus populaire en matière de puissance de processeur, il arrive de temps à autre que son éternel rival lui vole la vedette. Et c'est le cas ce mois-ci : le CPU EPYC 9654 vient de littéralement pulvériser le record du monde sur Cinebench R23, jusqu'alors détenu par le Xeon W903495X d'Intel. On attend maintenant la réponse du berger à la bergère.

Gare à ce faux message de Disney+ plus vrai que nature

Si les tentatives de phishing ont longtemps été mal ficelées et pouvaient être détectées des kilomètres à la ronde, force est de constater qu'elles sont aujourd'hui particulièrement bien conçues. En atteste ce faux mail de Disney+, qui se répand sur la Toile à vitesse grand V et que nous avons nous-mêmes reçu. Sous prétexte de vous demander de mettre à vos informations de paiement dans un français irréprochable et en reprenant le design du site de Disney+, ce mail tente de soutirer vos informations bancaires, afin bien évidemment de vider votre compte. La plus grande méfiance est de mise, car on peut facilement laisser s'y prendre.

