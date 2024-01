Gmail se dote enfin de cette fonctionnalité basique, les Galaxy S24 auraient droit à de nouveaux chargeurs, c’est le récap’

Il était grand temps que Gmail se dote de cette fonctionnalité pourtant essentielle, Samsung pourra lancer deux nouveaux chargeurs avec ses Galaxy S24, la MSI CLAW dévoile son nom et sa fiche technique… bienvenue dans le récap' de la veille !

Vous n’avez pas suivi l’actualité tech de la veille ? Voici un résumé de 3 informations qu’il ne fallait surtout pas rater hier.

Gmail permet enfin de sélectionner tous ses mails

Cela peut paraître évident, mais ça ne l’était visiblement pas pour Gmail qui, depuis sa création en 2008, n’a jamais proposé dans sa version mobile une option pour sélectionner tous ses mails d’un coup. Autrement dit, la corvée de tri de ses messages était encore plus fastidieuse que nécessaire. Ce temps est désormais révolu. Après un premier test en bêta au mois de septembre, la dernière mise à jour apporte enfin une fonctionnalité permettant de sélectionner un maximum de 50 mails d’un coup.

À lire — Gmail : cette fonction indispensable débarque sur Android après 16 ans d’attente

Le Galaxy S24 arriverait avec de nouveaux chargeurs…

… Mais toujours pas dans la boîte. Le chargeur Samsung Duo, d’une puissance de 50W, possèderait deux ports USB-C pour charger deux appareils en même temps, tandis que le second serait une mise à jour du modèle 45W actuel. Ces deux chargeurs seront donc mis en vente séparément du prochain smartphone de Samsung. Quoiqu’il en soit, cette information semble confirmer que le Galaxy S24 ne proposera toujours pas une recharge supérieure à 65 W.

À lire — Galaxy S24 : Samsung sortirait deux nouveaux chargeurs avec les smartphones

La fiche technique de la MSI CLAW a de quoi étonner

Ce nom ne vous dit rien ? Mais si, il s’agit de la console teasée par MSI hier via une courte vidéo. À peine 24 heures plus tard la voilà déjà en fuite avec son nom et une première image. On découvre également quelques détails de sa fiche technique donc, notamment son processeur Intel Core Ultra 7 155 H, très inhabituel sur les appareils de ce type, ainsi que la présence de 32 Go de RAM, deux fois plus que ce que propose le ROG Ally.

À lire — MSI CLAW : le nom et la fiche technique de la prochaine console portable en fuite, la concurrence peut trembler