Non, Gmail ne va pas disparaître… du moins pas complètement

Depuis hier, une folle rumeur circule sur X (Twitter) : Google serait sur le point d’enterrer définitivement Gmail. Un internaute a en effet partagé une capture d’écran de ce qui ressemble à un message de service de la part de Google annonçant la mort de son service de messagerie pour le 1er août prochain. C’est bien évidemment un fake… mais qui repose tout de même sur des bases réelles.

Internet a toujours été un haut lieu pour les rumeurs en tout genre — et le monde de la tech en a même fait sa marque de fabrique. Mais certaines n’hésitent pas à pousser les potards à fond, allant jusqu’à affirmer des choses hautement improbables. Aussi, si vous avez vu passer cette prétendue annonce de Google annonçant la fin prochaine de Gmail, il s’agit, sans surprise, d’une fausse rumeur. Qui a tout de même convaincu beaucoup d’internautes.

Tout commence hier, lorsqu’un utilisateur de X (Twitter) du nom de Daniel publie une capture d’écran d’un message de Google. « À compter du 1er août 2024, Gmail sera officiellement fermé, marquant ainsi la fin du service. Cela signifie qu’à cette date, Gmail ne prendra plus en charge l’envoi, la réception et le stockage des emails », aurait supposément écrit Google. Pas de panique : tout est faux, Gmail ne va pas disparaître de sitôt.

Gmail ne va pas partir tout de suite

Inutile de préciser que cette probabilité semblait hautement improbable. Google continue régulièrement d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à son service de messagerie, celui-ci étant quoiqu’il arrive l’une de ses applications les plus utilisées. Sa disparition soudaine n’aurait donc pas beaucoup de sens. Pourtant, cela n’a pas empêché beaucoup d’internautes de faire avoir. En réalité, difficile de leur en vouloir.

Premièrement, la capture d’écran est particulièrement convaincante. La police d’écriture, le ton, tout a été pensé pour imiter Google à la perfection. De plus, Google est notamment connu pour enterrer à la pelle des applications. À ce jour, on compte pas moins de 293 projets abandonnés au sein de la firme, plus ou moins du jour au lendemain. Mais surtout, Gmail va bel et bien et bien connaître un petit bouleversement cette année.

En effet, le service de messagerie se passera de sa version HTML simplifié, qui lui permettait de tourner sur des navigateurs non compatibles et machines peu performantes. Une annonce qui a été faite via un message très similaire à celui relayé sur les réseaux sociaux hier. On comprend donc la confusion. Google, de son côté, s’est contenté d’un simple tweet pour rassurer ses utilisateurs : « Gmail va rester encore longtemps ».