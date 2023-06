Google optimise Drive sur Android, l’appli fonctionne à la perfection sur le Pixel Fold et les autres pliables

Google a annoncé sur le blog de la compagnie l’arrivée de deux nouvelles fonctionnalités de Google Drive qui feront particulièrement plaisir aux possesseurs de smartphones pliables qui aiment travailler sur leur appareil.

Google s’est penché sur l’ergonomie de Drive, sa suite de productivité. La compagnie s’est tout particulièrement intéressée à l’interface de son application lorsqu’elle est utilisée sur un smartphone pliable. Cette mise à jour n’est pas complètement désintéressée, puisque le Pixel Fold, le smartphone pliable de la firme de Mountain View, devrait être commercialisé dès le 27 juin prochain, dans certains pays seulement. Comme la plupart des smartphones arborant ce facteur de forme, le Fold est un appareil de luxe : il sera vendu au tarif pas très compétitif de 1899 €.

À un tel prix, nombre d’utilisateurs souhaiteront, à juste titre, exploiter pleinement son grand écran OLED interne de 7,6 pouces pour travailler. Effectivement, une telle diagonale se prête bien à la rédaction ou à la lecture de contenu. Le blog avance : « vous remarquerez que les menus de la fenêtre d’aperçu de l’article réagissent intelligemment à la position de l’appareil pliable (ouvert, fermé ou partiellement ouvert) et s’adaptent en conséquence ».

Google modifie l'interface de Drive sur Android pour l'adapter aux smartphones pliables

Dans le même ordre d’idée, sur Android, les documents seront consultables en mode paginé par défaut. Pour les visualiser en scrolling infini, il faudra en régler les paramètres manuellement. « Cela permet de configurer votre document Google avec des pages et des sauts de page dans l’application », ce qui permet une plus grande cohérence visuelle entre les versions Web et mobile.

Les smartphones pliables sont toujours plus nombreux à apparaitre sur nos étals. Leur format et leur prix les prédestinent à usage bureautique. Cet été, les consommateurs potentiellement intéressés par l'achat d'un “foldable” pourront choisir entre le Pixel Fold de Google et les Galazy Z Flip 5 et Z Fold 5 de Samsung. La mise à jour de Google Drive devrait être déployée dans les deux prochaines semaines vers tous les titulaires d’un compte Workspace.