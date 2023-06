Cowboy intègre enfin Google Maps dans l’appli de ses vélos électriques

Les vélos électriques Cowboy vont avoir à une mise à jour de taille. L'application mobile va obtenir le renfort de Google Maps, le service de localisation et de cartographie de référence.

En plus de proposer des VAE haut de gamme avec des produits adaptés à tous les usages, Cowboy a toujours mis l'accent sur la technologie intégrée dans ses cycles. C’est d’ailleurs bien simple, dans ce domaine, la marque se targue « d’être la plus avancée au monde ». Elle annonce par voie de presse que son application va bénéficier d’un renfort de poids, en provenance de Californie.

Aujourd’hui, Cowboy est ravi d’annoncer l’intégration dans son app mobile de Google Maps Platform. Cela va permettre à la compagnie belge de proposer tous les services de la fameuse application de localisation et de cartographie, et plus encore. Tanguy Goretti, cofondateur et directeur technique de la compagnie, déclare : « il est essentiel que nous collaborions avec les meilleurs, et en ce qui concerne la navigation, il s’agit de Google Maps ».

L’application Cowboy améliore ses fonctionnalités avec l’aide de Google Maps

Sans son application mobile, un vélo Cowboy perd beaucoup de son attrait. C’est bien elle qui le démarque de la concurrence. Elle est si importante d’ailleurs que Cowboy est le premier fabricant de vélos électriques à intégrer un support de chargement sans fil pour téléphone dans son cockpit, permettant d’accéder en permanence à l’application sans crainte de vider la batterie du smartphone.

Les dirigeants de l’entreprise n’ont pas été sourds aux demandes de la communauté des utilisateurs de Cowboy. Leur doléance principale concernait l’amélioration de la navigation sur la carte. Grâce à Google Maps, l’appli Cowboy « permet désormais aux cyclistes de sélectionner de nouveaux itinéraires tout en accédant à des fonctionnalités complémentaires telles que leur vitesse, l’autonomie de leur batterie et le nombre de calories brûlées pendant l’effort ». Dès l’automne 2023, les clients de Cowboy verront donc apparaître un ensemble de nouvelles fonctionnalités pour leur vélo.