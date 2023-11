Google Drive sur Android change (un peu) de visage, et se retrouve avec un nouveau bouton

La sortie d’Android 14 est accompagnée d’une refonte itérative des services et applications de Google. La firme de Mountain View a apporté une modification importante à l’ergonomie de Google Drive pour Android.

En un peu plus de dix ans d’existence, Google Drive est devenu l’une des solutions de stockage et de productivité préférée des internautes. La compagnie ne communique pas sur le nombre d’utilisateurs actifs de son service de partage de fichiers dans le cloud, mais Wikipédia avance un chiffre oscillant autour de 2,5 milliards. Le désormais célèbre leaker AssembleDebug a publié sur X/Twitter des captures d’écran du nouveau design d’un onglet essentiel de Google Drive.

Les deux images partagées sur le réseau social dévoilent un avant/après de la page des dossiers contenus dans votre Drive, accessible en tapant sur l’onglet « Fichiers ». Au premier abord, il faut l’admettre, la différence ne saute pas aux yeux. En y regardant de plus près, on constate tout de même que les designers de Mountain View ont appliqué une couleur à l’arrière-plan de chaque dossier. Un changement cosmétique qui ne changera rien à l’ergonomie du programme. Le bouton « + » en revanche, qui permet de créer un Docs une Slides en un clic, gagne en largeur, et une icône Caméra le surplombant fait son apparition. Cette dernière donnera un accès encore plus rapide au scanner de document de votre smartphone.

Google Drive sur Android gagne une petite touche de couleur, mais pas de fonctionnalité marquante

Cette légère couche de peinture grise n’apporte certes rien en termes de fonctionnalités, mais on ne peut pas accuser la compagnie d’immobilisme quand il s’agit de Google Drive, ni d’aucune autre application des GMS.

Rien qu’en octobre 2023, Google Drive desktop ou sur mobile a gagné la possibilité de verrouiller les fichiers, de mieux différencier les messages dans Google Chat sur le Web ou encore de créer facilement un lien vers un message spécifique dans Google Chat sur Android, pour ne citer que ces nouveautés.