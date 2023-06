Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5 : résistance à l’eau et à la poussière, Samsung mise sur la durabilité

Selon un membre de Twitter, les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 seront bien plus résistants que la moyenne des smartphones pliables. Cela réglerait un problème parfois rédhibitoire aux yeux des acheteurs potentiels : leur solidité.

Le membre de Twitter @chunvn8888 a publié un message plus que concis dans lequel on peut lire : « Z Fold/Flip 5 IP58 ». Si ce qu’il avance se vérifie, les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 seront non seulement « submersibles au-delà de 1 m dans les conditions spécifiées par le fabricant en durée et en pression » (le 8 dans IP 58), mais également « protégés contre les poussières et autres résidus microscopiques » (le 5 dans l’indice de protection).

À lire — Galaxy Z Flip 5 : Samsung croit tellement à un carton plein qu’il va doubler la production

Malgré la contrainte exercée tous les jours sur la charnière de ces appareils, les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 devraient donc rester hermétiquement fermés, sans que l’eau ni la poussière ne puissent s’infiltrer dans le vilain pli qui se crée souvent sur l’écran de ce type d’appareil. C’est une première pour Samsung, car ses flagships actuels n’affichent qu’un indice de protection X8. Au petit jeu des certifications, les smartphones pliables de Samsung tirent leur épingle du jeu face à une concurrence dont les produits sont moins durables.

Les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 de Samsung promettent d’être bien plus durables

Les téléphones pliables de la concurrence, le Xiaomi Mi Fold ou encore le Find N2 Flip d’Oppo n’ont souvent aucune certification ou, au mieux, une IPX8. Cela ne signifie pas pour autant que l’argument de la durabilité fera pencher la balance en faveur du Coréen à l’heure de choisir un smartphone pliable. En effet, pour qui cherche un appareil de ce type, l’offre est désormais pléthorique.

Z Fold/Flip 5 IP58 pic.twitter.com/YvBSrQNOJM — No name (@chunvn8888) June 6, 2023

À 1899 €, le Pixel Fold de Google appartient, lui aussi, à la catégorie ultra premium de la téléphonie mobile. Il pourrait être rejoint par un petit frère à clapet. Le bruit court ainsi que la firme de Mountain View a un smartphone en mode clamshell dans ses tiroirs. Ce possible « Pixel Flip » serait alors le concurrent direct du Galaxy Z Flip 5.