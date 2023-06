Google Photos : ces outils de la version mobile arrivent enfin sur le Web, mais à une condition

Google ajoute un ensemble de nouveaux outils à la version Web de Google Photos, son service de stockage et de partage de photographies. Même si, pour la plupart, ces fonctionnalités sont héritées de celles que l’on trouve dans l’application mobile, il faudra mettre la main au portefeuille pour les utiliser sur votre ordinateur.

Google a annoncé officiellement sur son blog que dès aujourd’hui, « les membres de Google One pourront bénéficier de fonctions d’édition supplémentaires sur les appareils dotés d’une mémoire vive de 4 Go et d’un navigateur mis à jour. Limitées à l’origine aux applications mobiles, les fonctions d’édition améliorées peuvent désormais être utilisées sur votre ordinateur ».

Ces nouveautés devraient tout particulièrement plaire aux amateurs de belles images, en voici une liste détaillée :

l’outil « Éclairage portrait » (Portrait light) permet d’ajuster la position et l’intensité d’une source de lumière sur les portraits

(Portrait light) permet d’ajuster la position et l’intensité d’une source de lumière sur les portraits l’outil « Flou » (Blur) permet de doser la netteté du second plan

(Blur) permet de doser la netteté du second plan Cliquer sur « Ciel » vous permettra « de choisir parmi plusieurs palettes et d’ajuster la couleur et le contraste du ciel »

vous permettra « de choisir parmi plusieurs palettes et d’ajuster la couleur et le contraste du ciel » le « Focus couleur » permet de désaturer l’arrière-plan d’une photographie tout en gardant le premier plan en couleur

permet de désaturer l’arrière-plan d’une photographie tout en gardant le premier plan en couleur Utilisez « HDR » pour améliorer la luminosité et le contraste de l’image afin d’obtenir une photo plus équilibrée

Google Photos pour le Web intègre de nouvelles fonctions uniquement accessibles aux abonnés Google One

Pour profiter de ces outils fort pratiques, il faut donc être abonné à Google One, un service d’abonnement mensuel ou annuel qui offre un espace de stockage dans le Cloud (de 100 Go à 2 To), des outils exclusifs de retouche photo tels que la « Gomme magique » dans Google Photos, des fonctionnalités d’appel vidéo avancées avec Google Workspace Premium, un VPN, entre autres avantages et outils de sécurité.

Google ne cesse d’améliorer les capacités de son service de stockage et de partage de photos. En conditionnant l’accès aux outils les plus récents à la souscription à Google One, la firme de Mountain View espère sans doute attirer toujours plus d’utilisateurs vers son offre en ligne.