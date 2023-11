Google Drive : le scanner de documents se refait une beauté et inclut de nouvelles fonctionnalités sur Android

Google a déployé une nouvelle version de Drive qui, en plus de revoir le design de la page d’accueil, apporte nombre de nouveautés au scanner d’empreintes. Ce dernier a droit à une nouvelle interface, mais aussi des outils inédits offrant plus de contrôle sur l’image générée, permettant notamment de retoucher l’image générée.

Google est visiblement bien décidé à améliorer l’interface de Drive. Plus tôt ce mois-ci, la firme a quelque peu revu la présentation des dossiers sur son application mobile, en plus de rajouter un petit bouton dédié à l’appareil photo. Puis, la semaine dernière, le géant de Mountain View a déployé une nouvelle mise à jour, revoyant complètement le design de la page d’accueil de l’application. Un petit changement de cette nouvelle version était par ailleurs passé inaperçu.

En effet, la page d’accueil n’a pas été la seule à avoir droit à un petit redesign. En lançant l’outil permettant de scanner des documents, on retrouve en effet un nouveau look, accompagné de fonctionnalité inédites. Comme toujours, Google a appliqué sa philosophie Material You pour rendre l’ensemble plus agréable à l’œil, plus moderne et surtout plus lisible.

Scanner un document devient plus pratique sur Google Drive

En lançant l’outil, l’utilisateur se retrouve une interface différente de l’appareil photo habituel, unique au scan de documents. Il a alors le choix entre deux manières de s’y prendre : capture automatique ou manuelle. Une fois le cliché obtenu, l’utilisateur est redirigé vers une fenêtre Aperçu, dont il peut se servir pour retoucher l’image selon ses besoins.

Il est ainsi possible de rogner et tourner l’image, appliquer un filtre ou encore retoucher les couleurs et contrastes. Si l’on n’est pas satisfait du résultat, l’application propose une option pour recapturer le document, et une dernière pour tout supprimer. Cette nouvelle version du scanner de documents est disponible via la version 2.23.457.1 de Google Drive sur Android.

La mise à jour donnera également accès à toutes les modifications apportées à l’interface de l’application, sur la page d’accueil comme sur la grille des dossiers.

