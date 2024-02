Android rend encore plus facile le partage de photos grâce à cette fonctionnalité toute simple

La dernière mise à jour du sélecteur de photos Android inclut désormais Google Photos. Cette évolution permet d'accéder à à vos images et vidéos en ligne, directement depuis vos applications favorites.

Alors que la communauté tech retient son souffle en prévision d'Android 15, Google Photos continue d'évoluer, consolidant sa position comme l'une des applications les plus intuitives et polyvalentes pour la gestion des images. Avec le déploiement récent des fonctionnalités telles que les piles, l'organisation des photos a été révolutionnée. Cet outil permet de regrouper automatiquement les clichés similaires ou pris dans un court intervalle de temps, facilitant ainsi la recherche et le tri des souvenirs stockés.

Outre l'amélioration de l'organisation des images, Google Photos a fait un bond en avant en se transformant en un outil de productivité incontournable, grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle. Désormais, l'application ne se contente plus de stocker des souvenirs ; elle agit comme un assistant personnel, rappelant les échéances importantes et filtrant les documents essentiels. Ces progrès, associés à l'attente autour d'Android 15, illustrent bien l'effort constant de Google pour améliorer ses services. Ils ouvrent la voie à des fonctionnalités toujours plus connectées, à l'instar de l'intégration récente de son cloud de photos au sein du sélecteur d’Android.

Google Photos est désormais intégré dans le sélecteur de photos Android

La nouveauté qui vient d'une annonce de Google, rend le partage de photos et vidéos plus intuitif sur Android. Auparavant, choisir une image à partager depuis une application se limitait aux fichiers stockés localement sur votre appareil. Avec cette mise à jour, Google Photos apparaît directement dans le sélecteur de photos, vous donnant accès à l'ensemble de votre bibliothèque en ligne sans quitter l'application utilisée.

La mise à jour, prévue avec la récente actualisation système de Google de février pour les appareils sous Android 12 et versions ultérieures, introduit une option de réglages médias cloud, permettant de sélectionner l'application média de prédilection. Pour l'instant, Google Photos se présente comme le choix unique, cependant, Google reste ouvert à l'inclusion d'autres applications médias cloud qui répondent aux critères du programme pilote, facilitant encore plus le partage et l'organisation de vos souvenirs numériques.

Source : Google