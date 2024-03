WhatsApp : l’IA de Meta sera bientôt accessible directement dans la barre de recherche

WhatsApp vient de procéder à un changement intéressant sur son interface, puisque l’IA de Meta est désormais accessible depuis la barre de recherche de l’application, plutôt que depuis un bouton dédié.

Le géant de la technologie a déjà intégré ses modèles d'IA de pointe dans des applications telles qu'Instagram et Facebook Messenger pour les utilisateurs américains. Aujourd'hui, WhatsApp semble être le prochain à bénéficier d'une mise à niveau transparente de l'IA.

En effet, selon les rapports de WABetaInfo, des limiers fiables de WhatsApp, l'application de messagerie populaire est en train de développer une nouvelle fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs d'invoquer l'IA de Meta directement à partir de la barre de recherche. Plus besoin de lancer des chats séparés ou de naviguer vers des interfaces dédiées à l'IA.

L’IA de Meta arrive dans WhatsApp

Une capture d'écran divulguée révèle une nouvelle invite “Ask Meta AI” située juste en dessous du champ de recherche de WhatsApp. Grâce à cet ajout, il sera aussi simple d'envoyer une requête au modèle de langage avancé que de la taper dans le champ de recherche. Cela permettrait non seulement de rationaliser considérablement l'accès à l'IA, mais aussi d'alléger l'interface de WhatsApp.

Pour les non-initiés, l'assistant IA de Meta fonctionne de la même manière que les géants de l'IA tels que ChatGPT d’OpenAI ou Claude d'Anthropic. Il peut gérer un large éventail de tâches allant de l'idéation et de la recherche à l'analyse et à la génération de code en utilisant des modèles de langage de pointe.

En intégrant cette fonctionnalité dans l'expérience de recherche de WhatsApp, Meta envisage clairement que l'IA devienne un autre utilitaire que les utilisateurs voudront utiliser fréquemment et de manière fluide, comme pour trouver des contacts ou des conversations particulières.

Le rapport indique également que WhatsApp pourrait recommander des cas d'utilisation de l'IA ou fournir des suggestions pour guider les utilisateurs dans l'utilisation des capacités polyvalentes de l'assistant.

Bien que la barre de recherche infusée par l'IA soit encore en cours de développement, il ne serait pas totalement surprenant de la voir arriver d’ici quelques semaines seulement. Après tout, Meta s’est largement lancé dans la course à l’IA, et pour ne pas prendre trop de retard sur ses concurrents, on imagine que WhatsApp déploiera ce type d’outils le plus rapidement possible sur son application.