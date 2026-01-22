Google Maps va ajouter une option bien pratique pour certains utilisateurs

L'application de navigation Google Maps va gagner une fonctionnalité qui ne servira pas à tout le monde, mais tout de même bienvenue. Surtout si vous y contribuez régulièrement.

Il était une fois Android

Beaucoup se fient à Google Maps pour atteindre leur destination dans les meilleurs délais. Ou en évitant les péages, les intersections serrées voire les itinéraires trop gourmands en carburant. Peu importe votre objectif, l'application de navigation vous mènera à bon port. Et si elle aussi efficace, c'est en partie grâce aux utilisateurs qui prennent le temps d'y envoyer des signalements. Un accident, un ralentissement, une route fermée, un objet au milieu de la voie…

Une fois le rapport effectué, vous n'avez en revanche plus aucun contrôle dessus. Les autres personnes vont simplement le confirmer ou l'infirmer jusqu'à ce qu'il devienne obsolète. À la longue, on peut se retrouver avec des dizaines, voire des centaines de signalements enregistrés dans son compte Google, quand bien même ils n'ont plus lieu d'être. La firme de Mountain View va remédier à ça dans une future mise à jour de Google Maps.

Cette option de Google Maps ajoute une possibilité bienvenue

L'option “Effacer tous les rapports d'incidents” (la traduction française finale sera peut-être différente) apparaîtra ainsi dans le menu Position et confidentialité des Paramètres de Google Maps. L'enclencher affichera un avertissement : “Tous vos signalements d'incidents, d'état des routes, de problèmes de transport et de trajets seront supprimés, à l'exception des signalements encore actifs sur Google Maps. Ces derniers ne seront plus associés à votre compte et seront supprimés à leur expiration“.

Il ne sera pas possible de supprimer les rapports de son choix, ou seulement ceux sur une plage donnée par exemple. Du moins dans un premier temps. Pour que Google se penche sur l'ajout de tels choix, il faudra que de nombreux utilisateurs en fassent la requête et surtout que la firme y voit un véritable intérêt. Il n'est donc pas certain que cela arrive. Comme toujours, impossible de dire quand la fonctionnalité sera déployée dans sa forme définitive. C'est au minimum l'affaire de plusieurs semaines.

Source : Android Authority